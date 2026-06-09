उधमपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर बनेगी दो-लेन ट्यूब टनल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की घोषणा

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के उधमपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर एक नई दो-लेन ट्यूब टनल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। जितेंद्र सिंह ने इसे क्षेत्र के विकास और यातायात सुविधा की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया।

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जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी ओर से उठाई गई मांग को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने लिखा कि उधमपुर के लिए यह एक और अच्छी खबर है और नई टनल बनने से जम्मू-कश्मीर में चेनानी-नाशरी मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 जम्मू-कश्मीर की जीवनरेखा माना जाता है और इस मार्ग पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के समानांतर नई दो-लेन ट्यूब टनल का निर्माण यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगा। इससे यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल स्थानीय निवासियों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आवागमन करने वाले लाखों लोगों को भी सुविधा प्रदान करेगी। नई टनल बनने के बाद यातायात का दबाव विभाजित होगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी और यात्रा समय में भी कमी आएगी।

जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल 2017 को किया था। यह टनल जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण परियोजना रही है, जिसने यात्रा समय को कम करने और हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सड़क, रेल और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी