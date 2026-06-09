उत्तराखंड: 39 दिनों में टूटा रिकॉर्ड, आदि कैलाश-ओम पर्वत यात्रा को लेकर देशभर में बढ़ा उत्साह

पिथौरागढ़, 9 जून (आईएएनएस)। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यात्रा शुरू होने के मात्र 39 दिनों के भीतर ही इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जारी होने का आंकड़ा पिछले वर्ष के पूरे यात्रा सत्र के रिकॉर्ड को पार कर गया है।

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जिला प्रशासन के अनुसार वर्ष 2025 में पूरे यात्रा सत्र के दौरान 36,526 इनर लाइन परमिट जारी किए गए थे, जबकि इस वर्ष अब तक 36,776 परमिट जारी हो चुके हैं। इससे देशभर के श्रद्धालुओं, पर्यटकों, ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों में यात्रा के प्रति बढ़ते आकर्षण का पता चलता है।

जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया कि बेहतर सड़क संपर्क, यात्री सुविधाओं के विस्तार, सरल परमिट प्रक्रिया तथा आवासीय व्यवस्थाओं में सुधार के कारण यात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा में बढ़ती सहभागिता से स्थानीय व्यापार, परिवहन, होमस्टे, हस्तशिल्प और स्वरोजगार गतिविधियों को भी सीधा लाभ मिल रहा है।

वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश भ्रमण, वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के योग कार्यक्रम तथा वर्ष 2025 में आयोजित आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन ने क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जिला प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बढ़ती पर्यटक संख्या सीमांत क्षेत्र के पर्यटन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए भी सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

--आईएएनएस

एमएस/