उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाएंगे तभी इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा: अखिलेश यादव

लखनऊ, 9 जून (आईएएनएस)। नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में 8 जून को इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश से भाजपा से हमारा मुकाबला होगा और जब हम भाजपा को यहां से हटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन और मजबूत होगा।

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लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 8 जून को ही इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक हुई और गठबंधन के नेताओं ने आपसी सहमति से इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का फैसला किया। यह तभी मजबूत होगा जब हम भाजपा का मुकाबला करेंगे।

'लैंड जिहाद' पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भी अजीब हैं, उन्हें प्यार-मोहब्बत से नहीं, बल्कि जमीन से लगाव है। अगर आप गोरखपुर में जांच करें तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर हुए हैं। उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। सनातन धर्म हमें प्यार और भाईचारे का रास्ता दिखाता है और सच्चाई का मार्ग बताता है। फिर भी सरकार के मुखिया सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते हैं।

अयोध्या राम मंदिर के चंदे से जुड़े विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में चंदे से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा हो रही है। इसे चंदा कहने के बजाय ‘भेंट’ या ‘दान’ कहा जा रहा है। मंदिर में दी जाने वाली भेंट को लेकर कुछ मामले सामने आए हैं और कई अखबारों ने इस बारे में रिपोर्ट भी की है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की ड्रोन-दूरबीन काम कर रही होती तो हमें भी कुछ कहने को नहीं मिलता। गिरफ्तारी की बात आई तो कौन पलट गया? जिम्मेदार लोग अपनी बातें क्यों पलट रहे हैं? लखनऊ से कौन लोग दबाव बना रहे हैं? प्रभु श्री राम के पवित्र काम के लिए चंदे में चोरी होगी तो शिकायत होगी। समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा को जब मौका मिलता है तो वे क्या नहीं कहती? भाजपा अपना चेहरा आईने में देखे।

अखिलेश यादव ने कहा कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने हमें यह जानकारी दी है।

पीएम मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें निश्चित रूप से कई खिताब मिलेंगे। शायद आजादी के बाद से पेट्रोल और डीजल कभी इतनी महंगी कीमतों पर नहीं बिके। जिन कुकिंग गैस सिलेंडरों का इतना जोर-शोर से प्रचार किया गया था, सरकार उन्हें रिफिल भी नहीं करवा पा रही है। अगर हमें मिलावट-मुक्त पेट्रोल चाहिए, तो उसकी कीमत 150 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा होगी। इन 12 सालों की उपलब्धि यह है कि भारत पेट्रोल के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है। हमारी विदेश नीति विफल रही है।

--आईएएनएस

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