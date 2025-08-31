उत्तर प्रदेश: प्रयागराज में तांत्रिक बहकावे में रिश्ते के पोते की हत्या

प्रयागराज, 31 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तांत्रिक के बहकावे में आकर एक शख्स ने अपने ही रिश्ते के पोते की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तांत्रिक मुन्ना लाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में तांत्रिक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
मामला करेली थाना क्षेत्र का है, जहां 17 साल के एक मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को कई टुकड़ों में काटकर स्कूटी पर रखा गया और अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया गया।
इस जघन्य अपराध के पीछे का कारण बदले की भावना बताया जा रहा है, जिसमें तांत्रिक मुन्ना लाल ने मुख्य भूमिका निभाई।
पुलिस के अनुसार, तांत्रिक ने सरण सिंह नाम के शख्स को तंत्र-मंत्र के जाल में फंसाकर हत्या के लिए उकसाया। सरण सिंह, जो मृतक बच्चे का रिश्तेदार था, ने तांत्रिक के कहने पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहले मुख्य अभियुक्त सरण सिंह को पकड़ा। सरण सिंह ने पूछताछ में सारा राज उगल दिया और बताया कि उसने तांत्रिक मुन्ना लाल के कहने पर बच्चे का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने तांत्रिक की तलाश शुरू की और रविवार को उसे हिरासत में ले लिया।
एडिशनल डीसीपी अभिजीत कुमार ने बताया, "थाना करेली के अपराध संख्या 159/25 के तहत वांछित तांत्रिक मुन्ना लाल को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह सरण सिंह के संपर्क में था और तंत्र-मंत्र की विद्या के जरिए उसे भ्रमित कर हत्या के लिए उकसाया।"
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके।
