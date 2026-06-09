उत्तर प्रदेशः कानपुर में पुलिस ने 10 करोड़ रुपये का 6 क्विंटल गांजा जब्त किया

कानपुर, 9 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में पुलिस ने लगभग छह क्विंटल गांजा जब्त किया और ड्रग तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। बरामद किए गए नशीले पदार्थ की कीमत ब्लैक मार्केट में लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी गई है।

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यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच और वेस्ट जोन पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई। टीएम ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को रोका, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर नशीले पदार्थ की ढुलाई के लिए किया जा रहा था।

तलाशी के दौरान अधिकारियों ने गांजे की पूरी खेप बरामद की और तस्करी और वितरण में शामिल कथित नेटवर्क के सदस्यों को हिरासत में ले लिया।

अधिकारियों के अनुसार, इस खेप को कानपुर और आसपास के कई जिलों में भेजा जाना था। पुलिस ने इस ऑपरेशन को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अपने अभियान में एक बड़ी कामयाबी बताया है।

जांचकर्ता अब सप्लाई चेन की जांच कर रहे हैं और ज़ब्त किए गए गांजे के स्रोत का पता लगाने के साथ-साथ उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।

अधिकारियों का मानना ​​है कि बरामद की गई खेप कई जिलों में फैले एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन का हिस्सा थी। यह ताजा बरामदगी उत्तर प्रदेश में कानून लागू करने वाली एजेंसियों की एक और बड़ी कामयाबी के कुछ ही दिनों बाद हुई है।

देवरिया जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के एक संयुक्त ऑपरेशन में गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को खत्म कर दिया था। अधिकारियों ने 406.8 किलोग्राम गांजा जब्त किया और ड्रग तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

कानपुर में हुई यह बरामदगी, उत्तर प्रदेश पुलिस के ड्रग-विरोधी अभियान "ऑपरेशन दहन" के तहत इस हफ़्ते की गई एक और बड़ी कार्रवाई के बाद हुई है।

इस पहल के तहत, हंडिया पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स की एक संयुक्त टीम ने एक ईंट भट्ठे पर लगभग 13 क्विंटल (यानी 1,300 किलोग्राम) गांजा नष्ट किया, जिसकी अनुमानित कीमत 6.50 करोड़ रुपये थी।

अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स के नेटवर्क को निशाना बनाने और कानूनी प्रक्रिया के बाद जब्त किए गए गैर-कानूनी पदार्थों को नष्ट करना सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पूरे राज्य में "ऑपरेशन दहन" चलाया जा रहा है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस