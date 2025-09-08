उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा को आ रहा पसीना : वीरेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को भाजपा एकतरफा लड़ाई मानकर चल रही थी, लेकिन अब वे अपने सांसदों को बुलाकर लंबी बातचीत कर रहे हैं।

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भाजपा जिस लड़ाई को एकतरफा मान रही थी, अब उसे पसीना आ रहा है। कहीं न कहीं वे डरे हुए हैं, इसलिए वे अपने सांसदों को 6 घंटे तक बुलाकर उनसे व्यक्तिगत बातचीत कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि यह लड़ाई उतनी आसान नहीं है, जितना उन्होंने सोचा था।"

उन्होंने आगे कहा, "उनके उम्मीदवार की पृष्ठभूमि आरएसएस की है, जबकि एनडीए के कई सहयोगी धर्मनिरपेक्ष वोटों से जीते हैं। ऐसे में वे अब इस दुविधा में हैं कि अपने मतदाताओं को क्या जवाब दें। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे एनडीए के साथी जो सरकार के साथ हैं, वह उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया ब्लॉक' के उम्मीदवार को वोट देंगे। वह लोग भी समझते हैं कि देश में इस समय कानून के मुताबिक सदन और सरकार चलाने वाले की जरूरत है।"

वीरेंद्र सिंह ने 'इंडिया ब्लॉक' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा, "हमारा प्रत्याशी कानून का जानकार है और वह किसी दल से जुड़ा नहीं है। वह एक न्यायाधीश रहे हैं और उन्होंने उम्र भर सिर्फ न्याय देने का काम किया है। सबको यही उम्मीद है कि जब वे (सुदर्शन रेड्डी) कुर्सी पर बैठेंगे तो सदन और देश में अराजकता की स्थिति को खत्म करने का काम किया जाएगा। हम सबको उम्मीद है कि सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करेंगे।"

इसके अलावा, उन्होंने विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "अफसोस की बात है कि पीएम मोदी ने 12 दिन के बाद भी पंजाब का नाम नहीं लिया है। पंजाब में किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई है। बाढ़ के कारण लाखों किसान बेघर हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी पंजाब का नाम नहीं लिया। वे केवल चीन और अमेरिका में व्यस्त रहे। अमेरिका मुस्कुराया तो हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा खिल गया। सवाल यह उठता है कि हम कब से अमेरिका को भगवान मानने लगे हैं। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को मजबूत होना चाहिए और देश की जनता भी उनसे यही अपेक्षा करती है।"

वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, "यह जरूर कोई निजी मामला होगा। हम न तो उनके निजी सहायक हैं और न ही जनसंपर्क अधिकारी, जो उनकी सभी यात्राओं की पूरी जानकारी रख सकें। जहां तक 'इंडिया ब्लॉक' की बात है, तो ऐसे कई नेता हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी गठबंधन को संभाल सकते हैं।"

