उम्मीद से ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता को भारत सरकार से मिला: सीएम विष्णु देव साय

रायपुर, 9 जून (आईएएनएस)। पीएम नरेंद्र मोदी के 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जितनी उम्मीद भारत सरकार से हम लोगों ने की है, उससे कहीं ज्यादा भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीएम मोदी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इन वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर संचालित जनकल्याणकारी प्रयासों ने शासन के प्रति जनविश्वास और राष्ट्रनिर्माण में जनभागीदारी को और मजबूत किया है। अमृतकाल का यह दौर सेवा, सहभागिता और संकल्पित समाज की शक्ति से भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और गौरवशाली भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है।

उन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 के शुभारंभ पर कहा कि प्रदेशवासियों की सरकार तक पहुंच आसान करने और उनकी समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण हेतु सीएम हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ किया गया। अब नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव एवं समस्याएं टोल-फ्री नंबर 1076, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग, सतत मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित होगा। इस व्यवस्था में समाधान से असंतुष्ट होने पर शिकायत की पुनः समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी नागरिक सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। सुशासन का सार जनसमस्याओं का संवेदनशील, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान है।

उन्होंने कहा कि हम एक पारदर्शी और सुशासन पर आधारित सरकार चलाना चाहते हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमने राज्य में 'सुशासन और कन्वर्जेंस विभाग' भी बनाया है और इसी पहल के तहत आज हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नीति आयोग की बैठकों का एजेंडा तय होता है और उसी के अनुसार चर्चा होगी। जहां तक ​​बस्तर की बात है, नक्सलवाद के कारण यह इलाका लगभग 40 से 50 वर्षों तक पिछड़ा रहा। सरकार ने इसके विकास में तेजी लाने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है और इसकी तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

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