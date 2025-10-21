द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक करेंगी केरल का दौरा, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगी शामिल

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 से 24 अक्टूबर तक केरल दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों से भरपूर होगा।
राष्ट्रपति 21 अक्टूबर की शाम को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी। इसके बाद, 22 अक्टूबर को वे प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। सबरीमाला मंदिर में राष्ट्रपति का यह विशेष दौरा पूरे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर माना जा रहा है।
अगले दिन, 23 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन, तिरुवनंतपुरम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। यह कार्यक्रम केआर नारायणन के योगदान को श्रद्धांजलि देने के रूप में देखा जा रहा है।
इसी दिन राष्ट्रपति वर्कला के शिवगिरि मठ में आयोजित महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन भी करेंगी। यह आयोजन महान समाज सुधारक नारायण गुरु की स्मृति में हो रहा है, जिन्होंने सामाजिक एकता, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया।
इसके बाद, राष्ट्रपति सेंट थॉमस कॉलेज, पालाई के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। यह कॉलेज के 75 वर्षों की शानदार यात्रा और शैक्षणिक योगदान का उत्सव है, जिसमें राष्ट्रपति की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है।
24 अक्टूबर को राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह (100 वर्ष पूरे होने) में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। यह कॉलेज राज्य में महिला शिक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान माना जाता है।
इस दौरान राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से राष्ट्रपति के स्वागत और कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों और छात्रों में उत्साह का माहौल है।
--आईएएनएस
वीकेयू/एएस