भारत समाचार

दिल्ली यमुना बाजार इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 19, 2025, 05:46 AM
दिल्ली यमुना बाजार इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली के यमुना बाजार में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है। यमुना से सटे इलाकों के घरों में पानी चला गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यमुना से सटे इलाकों में पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रभावित क्षेत्र के लोगों का पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया था, जिसके बाद कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए। यमुना बाजार इलाके में सोमवार शाम से ही पानी आने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे ही हालात 2023 में हुए थे, जब दिल्ली में भयंकर बाढ़ आई थी। एक बार फिर दिल्ली के निचले इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को यमुना बाजार इलाके में दौरा कर सकती हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि कुछ मदद की जाएगी।

एक स्थानीय ने आईएएनएस को बताया, "सोमवार दोपहर से ही इलाके में पानी भर गया था, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल पानी भरता है। कभी-कभी मेरे घर के कुछ दूरी से ही लौट जाता है, जैसे पिछले साल हुआ था। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा आ गया। मेरा पूरा परिवार छत पर रह रहा है। मच्छर काफी ज्यादा हो रहे हैं।"

एक अन्य ने बताया, "पानी भरने से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। घरों के सभी मुख्य सामानों को हमने छत पर ले जाकर शिफ्ट कर दिया है। पहले भी बहुत बार बाढ़ आई है। सरकार ने घरों से कुछ दूरी पर टेंट लगाया हुआ है।"

एक अन्य ने बताया, "2023 में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद इस बार बाढ़ देखने को मिल रही है। अभी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और कहा जा रहा है कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा।"

--आईएएनएस

एससीएच

Related posts

Loading...

More from author

Loading...