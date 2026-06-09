दिल्ली: धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने त्रुटिरहित परीक्षा आयोजित करने और समय पर परिणाम घोषित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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उन्होंने कहा कि मैं छात्रों और उनके अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूं। जैसा कि हमने पहले कहा था, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार नीट परीक्षा त्रुटिरहित तरीके से आयोजित की जाएगी। मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार परीक्षा के परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और समय की बर्बादी न हो।

उन्होंने कहा कि एनटीए 21 जून को पुनः नीट परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस संबंध में हमने प्रक्रिया की कई बार समीक्षा की है। आज मैं स्वयं एनटीए मुख्यालय आया था ताकि पुनः नीट की तैयारियों की समीक्षा कर सकूं।

पुनः परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने की तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन और परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्रों की सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने तक, हर चरण में कड़ी गोपनीयता बनाए रखनी होगी। इस कार्य के लिए जिन भी विभागों को नियुक्त किया गया है, इस बार हमने अतिरिक्त सावधानी बरती है।

प्रधान ने कहा कि कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और सरकार के अन्य वरिष्ठ नेतृत्व इसमें शामिल हैं, और स्वयं प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं और चिंतित हैं। प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से देश के बच्चों को आश्वस्त किया जाए... हम पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे।

पेपर लीक मामले की चल रही जांच पर प्रकाश डालते हुए प्रधान ने कहा कि इस मामले की जांच फिलहाल जारी है।

सीबीआई इसकी विस्तृत जांच कर रही है - पिछले कुछ दिनों में क्या अनियमितताएं हुईं और कहां हुईं।

मंत्री ने कहा कि मुझे सीबीआई पर पूरा भरोसा है और हमने सीबीआई से अनुरोध भी किया है कि इस बार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए और उन्हें त्वरित सुनवाई के लिए त्वरित अदालत में पेश किया जाना चाहिए। उन्हें सजा भी दी जानी चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/