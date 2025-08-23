दिल्ली सरकार ने 6 माह में काफी काम किया : प्रवेश वर्मा

नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि बीते 6 माह में सरकार ने काफी काम किए हैं। मंत्री प्रवेश वर्मा शनिवार को दिल्ली की सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ दौरे पर निकले।

उन्होंने दिल्ली की रिंग रोड का जायजा लिया और कमियों को सुधारने के लिए तत्काल रूप से अधिकारियों को निर्देश भी दिया।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 10 साल में सड़कों पर कोई काम नहीं किया। जनता ने भाजपा को मौका दिया है, जो हमारे लिए एक चुनौती भी है। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में काफी काम हुआ है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों को ठीक किया जा रहा है, और अधिकारियों को कमियों के बारे में अवगत कराया जा रहा है।

वर्मा ने यह भी कहा कि अगर पहले काम हुआ होता, तो जनता की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती।

उन्होंने कहा कि आमतौर पर शनिवार को सरकारी अधिकारियों की छुट्टी होती है, लेकिन उन्होंने तय किया है कि शनिवार को समस्याओं का जायजा लिया जाएगा।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की रिंग रोड, जो शहर की लाइफलाइन है, का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़कों पर गड्ढों, हॉर्टिकल्चर और सौंदर्यीकरण कार्यों की जांच की गई।

उन्होंने कहा कि वे हर हफ्ते पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ दिल्ली की विभिन्न सड़कों का दौरा करेंगे ताकि जल बोर्ड या अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित कर अधिकारियों को नोटिस करवाया जाए। शनिवार को सभी अधिकारियों को बुलाकर सड़कों की कमियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। यह पहल इसलिए की गई ताकि अधिकारी छुट्टी के दिन आराम करने के बजाय समस्याओं को समझें और समाधान की दिशा में काम करें।

