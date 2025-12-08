भारत समाचार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वराज कौशल को श्रद्धांजलि दी

Dec 08, 2025, 03:06 AM

नई दिल्‍ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल को श्रद्धांजलि दी, और उनकी सार्वजनिक सेवा और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पण को याद किया।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक पोस्‍ट में लिखा, "नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में रविवार को पीएसओआई क्लब में, सम्मानित सांसद बांसुरी स्वराज के पिता, स्वर्गीय स्वराज कौशल को उनकी प्रार्थना सभा में पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।"

स्वराज कौशल का सरल, श्रेष्ठ और संवेदनशील व्यक्तित्व सदैव याद किया जाएगा। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता और राज्यसभा सांसद के रूप में जनसेवा के प्रति समर्पित एक श्रेष्ठ कर्मयोगी के तौर पर उनका योगदान हमारी स्मृतियों में सदैव अमिट रहेगा।

ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और बहन बांसुरी स्वराज तथा उनके परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करें।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता कौशल का गुरुवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा, "स्वराज कौशल के निधन से दुख हुआ। उन्होंने एक वकील के तौर पर और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाई जो कानूनी पेशे का इस्तेमाल वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे।"

कौशल के करियर को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "वे भारत के सबसे कम उम्र के राज्यपाल बने और अपने कार्यकाल के दौरान मिजोरम के लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। एक सांसद के तौर पर उनकी समझ भी उल्लेखनीय थी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनकी बेटी बांसुरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हैं।"

