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दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में 10 महीने की बच्ची का घर से अपहरण

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 11:14 AM

नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में रविवार तड़के एक 10 महीने की बच्ची को उसके घर से अगवा कर लिया गया। यह घटना मुकुंदपुर की लेन नंबर 9 में हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रविवार सुबह करीब 5 बजे हुई, जब बच्चे के पिता कुछ देर के लिए पास की एक दुकान पर गए थे। उस दौरान घर का मुख्य दरवाजा खुला रह गया था। जब वह घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर से बच्ची गायब थी।

घटना के समय बच्ची की मां और बड़ी बेटी एक ही कमरे में साथ सो रही थीं। घर के अंदर से बच्ची के अचानक गायब हो जाने से पूरे इलाके में दहशत और चिंता फैल गई है। जब पति घर लौटे तो उन्होंने बच्ची की मां और बड़ी बेटी को बेहोश पाया।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए बच्ची की मां ने कहा कि मेरे पति दूध लेने गए थे और मेरी बड़ी बेटी, जिसे बुखार था, उसने मुझसे अपने साथ वॉशरूम चलने के लिए कहा। वॉशरूम से आने के बाद हम वापस सो गए। जब ​​मेरे पति वापस आए, तो उन्होंने हमें बेहोश पाया। फिर उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की और पूछा कि बच्ची कहां है। तब हमें पता चला कि वह गायब है।

उन्होंने कहा कि हमने हर जगह तलाशा। मेरी सास पास में ही रहती हैं। हम वहां भी देखने गए, लेकिन मेरी सास ने कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा है। वह अभी सिर्फ 10 महीने की है। मुझे नहीं पता कि उसे कौन ले गया। वह सुबह से ही गायब है।

सुबह-सुबह बच्ची को दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक निप्पल घर के बाहर पड़ा मिला, जिससे इस घटना को लेकर चिंता और भी बढ़ गई है।

फिलहाल, भलस्वा डेयरी पुलिस स्टेशन की एक टीम इस मामले की सक्रियता से जांच कर रही है। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ऐसे सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है जिनसे लापता बच्ची का पता लगाने में मदद मिल सके।

इस मामले में आगे की जांच जारी है और बच्ची का पता लगाने और अपहरण से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

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