दिल्ली : ग्रेटर कैलाश की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, एसी में शॉर्ट सर्किट की आशंका; कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 एन्क्लेव में मंगलवार को एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार, जीके-1 एन्क्लेव की डी24 बिल्डिंग में आग संभवतः एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

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दिल्ली फायर सर्विस (डीएफसी) ने बताया कि उन्हें सुबह 11:36 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।

काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एक अधिकारी ने बताया, "इस घटना में किसी की जान नहीं गई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।" आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आगे की जानकारी का इंतजार है।

यह घटना दिल्ली के मालवीय नगर में एक बीएंडबी में लगी भीषण आग के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसमें 13 विदेशी नागरिकों समेत 22 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे।

इसके बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती), आग से नुकसान पहुंचाना, लापरवाही से जान को खतरे में डालना, लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान और आग से सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही शामिल हैं।

अब तक पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज और रसोइए केशव नेगी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, होटल के मैनेजर जय मिश्रा ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि होटल को केवल छह कमरे चलाने की अनुमति थी; हालांकि, यह 20 से ज्यादा कमरों के साथ चल रहा था।

साथ ही, अधिकारियों का कहना है कि यह होटल कथित तौर पर दिल्ली फायर सर्विस से जरूरी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लिए बिना ही सात-आठ साल से चल रहा था। इस दुखद हादसे की जांच जारी है।

इस बीच, दिल्ली प्रशासन ने शहर भर में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसके अलावा, फोरेंसिक जांच भी चल रही है। जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अभी इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि क्या लापरवाही, नियमों का उल्लंघन या अन्य कारणों से यह जानलेवा आग लगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस