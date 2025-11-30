दिल्ली: 12 वार्डों में एमसीडी उपचुनाव के लिए मतदान जारी

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 12 वार्डों में कुल 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 12 वार्डों में से नौ पर भाजपा का कब्जा रहा है। फिलहाल, मतदाता 53 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए सुबह से वोटिंग की लाइन में खड़े हैं।

दिल्ली में वार्ड-56 पोलिंग बूथ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपना वोट डालेंगी। ईस्ट दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में भी मतदाता सुबह-सुबह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं।

वार्ड 56 के पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले, पीठासीन अधिकारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "शालीमार बाग के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मतदान को लेकर सभी इंतजाम अच्छे से किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन को पूरी तरह से सजाया और तैयार किया गया है। वोटिंग के लिए सब कुछ तैयार है, और बूथ वोटर्स के लिए पूरी तरह से तैयार है।"

वोटिंग के बाद मतदाता ईश्वर दत्त अग्रवाल ने कहा, "हमारा ध्यान डेवलपमेंट पर होना चाहिए ताकि हमारा इलाका और देश सही मायने में आगे बढ़े। यह मेरा फर्ज है कि मैं आगे आकर किसी भी समस्या को सुलझाऊं। हालांकि छोटी-मोटी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जनता की सेवा के लिए सुबह से आधी रात तक बिना थके काम करते हैं, और अक्सर एक कॉल से कई दिक्कतें हल हो जाती हैं।"

एक अन्य मतदाता ने कहा, "मैं मुद्दों के आधार पर वोट दे रहा हूं। सड़कें साफ हो रही हैं और गैस पाइपलाइन लग रही हैं। मैं देश की तरक्की और विकास देखने के लिए वोट देना चाहता हूं।"

उपचुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले नगर निगम चुनाव दिसंबर 2022 में 250 सीटों पर हुए थे। पार्टी की स्थिति में कई बदलावों के बाद, मौजूदा एमसीडी हाउस में भाजपा के 115 पार्षद हैं।

