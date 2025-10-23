त्योहारी सीजन में मध्य रेलवे की खास तैयारी, विशेष ट्रेनें और होल्डिंग एरिया से सुगम होगी यात्रा

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली और छठ पूजा के दौरान होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मध्य रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। मध्य रेलवे ने 1,998 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जिनसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे गंतव्यों के लिए 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा होगी।

भारतीय रेलवे कुल 12,011 त्योहारी विशेष ट्रेनें चला रहा है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए छह प्रमुख स्टेशनों, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी), दादर, पुणे, नासिक रोड और नागपुर, पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं।

इन होल्डिंग एरिया की कुल क्षमता करीब 20,000 यात्रियों की है। सीएसएमटी पर 1,200 वर्ग मीटर, एलटीटी पर 10,000 वर्ग मीटर, पुणे पर 2,000 वर्ग मीटर, नासिक रोड पर 1,000 वर्ग मीटर और नागपुर पर 1,500 वर्ग मीटर का होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। इन क्षेत्रों में ढके हुए शेड, पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन, पेयजल, पंखे, शौचालय, चार्जिंग पॉइंट, फूड स्टॉल और यात्री पता प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

मध्य रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं। इनमें पहले से प्लेटफॉर्म निर्धारण, आइलैंड प्लेटफॉर्म पर दो भीड़भाड़ वाली ट्रेनों को एक साथ न खड़ा करना, नियमित घोषणाएं, और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) व वाणिज्यिक कर्मचारियों की निगरानी में कतार प्रणाली शामिल है।

इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और वॉर रूम के जरिए टिकट उपलब्धता और यात्री रुझानों की वास्तविक समय पर निगरानी हो रही है। प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपी के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पर्याप्त संख्या में वाणिज्यिक कर्मचारी और टिकट जांच कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं।

महाप्रबंधक ने कहा, "हमारा लक्ष्य प्रत्येक यात्री को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। ये व्यवस्थाएं त्योहारी मौसम में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हैं।"

यह पहल भारतीय रेलवे की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें 16 जोन के 76 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया विकसित किए गए हैं। मध्य रेलवे की यह तैयारी न केवल भीड़ प्रबंधन को सुगम बनाएगी, बल्कि यात्रियों को त्योहारी सीजन में घर पहुंचने में आसानी प्रदान करेगी।

