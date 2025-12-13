भारत समाचार

टीवीके ने 18 दिसंबर के इरोड कैंपेन को दो घंटे तक किया सीमित

Dec 13, 2025, 05:19 AM
इरोड, 13 दिसंबर (आईएएसएस)। तमिलनाडु वेट्री कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष और अभिनेता-राजनेता विजय 18 दिसंबर को इरोड में कैंपेन करेंगे, यह कार्यक्रम दो घंटे तक चलेगा।

पार्टी की कार्यकारी समिति के मुख्य समन्वयक केए सेंगोत्तैयां ने बताया कि यह कैंपेन विजयामंगलम टोल प्लाजा के पास आयोजित किया जाएगा और सभी व्यवस्थाएं अधिकारियों की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुसार सख्ती से की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इसमें यह स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रम के लिए चुनी गई जगह हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की नहीं है।

बयान में आगे कहा गया कि विजयपुरी अम्मन मंदिर की जमीन पर कैंपेन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और यह कार्यक्रम कानूनी और प्रशासनिक मानदंडों का पूरी तरह से पालन करता है।

उन्होंने दोहराया कि कोई भी टीवीके में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है और इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन के बारे में फैसले केवल पार्टी अध्यक्ष विजय ही लेंगे। वरिष्ठ नेता ने बयान में यह भी कहा कि वह टीवीके में अपनी भूमिका से बहुत संतुष्ट हैं।

केए सेंगोत्तैयां ने कहा कि उन्होंने एमजी रामचंद्रन और जे. जयललिता के नेतृत्व में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) में सेवा की है और कहा कि उन्हें विजय के नेतृत्व में टीवीके में भी वैसा ही उद्देश्य और आत्मविश्वास महसूस होता है।

टीवीके को इस साल की शुरुआत में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था, जो तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में विजय की निर्णायक एंट्री थी। इसके गठन के बाद से, पार्टी ने पूरे राज्य में अपने संगठनात्मक ढांचे का विस्तार किया है और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले खुद को एक जन-केंद्रित राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित किया है।

इरोड कैंपेन की अवधि को सीमित करने का फैसला टीवीके से जुड़े एक कार्यक्रम में हाल ही में हुई भगदड़ के बाद भीड़ की सुरक्षा पर बढ़े हुए फोकस के कारण लिया गया है। इसके जवाब में, पार्टी नेतृत्व ने भीड़भाड़ को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए हैं और कैंपेन के शेड्यूल को भी कम किया है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस

