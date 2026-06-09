ट्रॉलिंग प्रतिबंध, मछलियों की कमी: केरल में पसंदीदा खाद्य पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका

तिरुवनंतपुरम, 9 जून (आईएएनएस)। केरल के लाखों लोगों के लिए मानसून का मौसम भले ही हमेशा की तरह बारिश लेकर आए, लेकिन यह राज्य के सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक - मछली - की कीमतों में भारी वृद्धि भी ला सकता है।

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9 जून की मध्यरात्रि से लागू होने वाले 52 दिनों के वार्षिक ट्रॉलिंग प्रतिबंध के साथ, मछली की उपलब्धता में कमी आने की आशंका है, जिससे केरल के बाजारों में कीमतें बढ़ जाएंगी।

यह प्रतिबंध, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा, मानसून के प्रजनन काल के दौरान मशीनीकृत ट्रॉलर्स और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को जलक्षेत्र से दूर रहने के लिए बाध्य करता है।

यह प्रतिबंध समुद्री संसाधनों की रक्षा के उद्देश्य से लगाया गया है, विशेष रूप से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे कि ऑयल सार्डिन के प्रजनन काल के दौरान।

केरल के तटों पर हर साल लागू होने वाले इस मछली पकड़ने के प्रतिबंध से लोकप्रिय किस्मों की आपूर्ति में कमी आने की आशंका है क्योंकि बड़े मशीनीकृत जहाज लंगर डाले खड़े रहेंगे।

हालांकि, पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं को संचालन की अनुमति दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी।

प्रतिबंध से पहले, मत्स्य विभाग ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अन्य राज्यों की नौकाओं को केरल के जलक्षेत्र से बाहर जाने का निर्देश दिया गया है, जबकि समुद्री प्रवर्तन अधिकारी और तटीय पुलिस उल्लंघन रोकने के लिए गश्त तेज करेंगे।

अवैध मछली पकड़ने को हतोत्साहित करने के लिए प्रमुख मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों पर ईंधन और डीजल की सुविधा भी बंद कर दी गई है।

सरकार ने पंजीकृत मछुआरों और संबंधित श्रमिकों के लिए इस कठिन समय के दौरान मुफ्त राशन और वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

अधिकारियों ने पारंपरिक नौकाओं से समुद्र में जाने वाले मछुआरों को सुरक्षा उपकरण और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने का निर्देश भी दिया है।

हालांकि, मशीनीकृत नाव संचालकों ने अपनी आजीविका पर प्रतिबंध के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।

ऑल केरल फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इस अवधि के दौरान पूर्ण मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की मांग की है, उनका आरोप है कि 15 जून को प्रतिबंध समाप्त होने के बाद पड़ोसी राज्यों की नौकाएं केरल के जलक्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं।

संचालकों का कहना है कि मछली की घटती उपलब्धता और ईंधन की बढ़ती लागत ने पहले ही उनकी आय को प्रभावित किया है, और 52 दिनों का प्रतिबंध उनकी वित्तीय कठिनाइयों को और बढ़ा सकता है।

--आईएएनएस

एमएस/