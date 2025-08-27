तमिलनाडु: सेल्वा पेरुंथगई ने रामनाथपुरम जिले में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले की निंदा की

विल्लुपुरम, 26 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई ने मंगलवार को विल्लुपुरम में जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में योजनाओं के कार्यान्वयन, जनकल्याणकारी परियोजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के बाद सेल्वा पेरुंथगई ने रामनाथपुरम जिले में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हालिया हमले को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और पुलिस से कांग्रेस की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां कामराज के समय से ही पार्टी की धरोहर हैं और इन्हें बार-बार निशाना बनाया जा रहा है। पेरुंथगई ने बताया कि हमलावरों ने न केवल कार्यालय को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सुरक्षा गार्ड को भी धमकाया।

उन्होंने प्रशासन से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वा पेरुंथगई ने पार्टी की संपत्तियों पर अतिक्रमण के बढ़ते प्रयासों पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "कांग्रेस की संपत्तियां सार्वजनिक धरोहर हैं, न कि निजी संपत्ति। इनका दुरुपयोग या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

पेरुंथगई ने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को कमजोर करने की साजिश हैं।

इसके अलावा सेल्वा पेरुंथगई ने बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके. स्टालिन भी शामिल होंगे। बिहार में कांग्रेस एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी।

--आईएएनएस

एकेएस/एबीएम