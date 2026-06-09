तमिलनाडु में जनगणना की तैयारियां तेज, 1.40 लाख गणनाकर्मियों को महीने के अंत से मिलेगा प्रशिक्षण

चेन्नई, 9 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु ने जनगणना के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 से 30 अगस्त के बीच होने वाली घरों की गिनती से पहले, जून के आखिरी सप्ताह से लगभग 1.40 लाख गणनाकर्मियों (एन्यूमरेटर) के लिए एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा।

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देश के सबसे बड़े प्रशासनिक कामों में से एक, जनगणना के काम में स्कूल के टीचर, कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और अलग-अलग सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे। इन्हें राज्यभर में घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करने के लिए 'एन्यूमरेटर' के तौर पर चुना गया है।

अभी लगभग 2,700 जिला-स्तरीय फील्ड ट्रेनर खास ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनर आगे चलकर एन्यूमरेटर के लिए डिटेल्ड सेशन करेंगे और उन्हें घरों की सही गिनती के लिए जरूरी तरीकों और तकनीकों के बारे में सिखाएंगे।

तमिलनाडु में जनगणना कार्यों के डायरेक्टर एम. सुंदरेश बाबू ने कहा कि फील्ड ट्रेनर को जनगणना कार्य निदेशालय के अनुरोध पर नियुक्त किया गया था और वे डेटा इकट्ठा करने में एकरूपता और सटीकता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा, "इस सप्ताह लगभग 2,700 फील्ड-लेवल ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद वे लगभग 1.40 लाख एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग देंगे, जो पूरे तमिलनाडु में घरों की जनगणना के काम में शामिल होंगे।"

अधिकारियों ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले सर्वे के दौरान हर एन्यूमरेटर को लगभग 200 घर सौंपे जाएंगे। इस अनुमान के आधार पर, जनगणना के काम में राज्य भर के लगभग 2.80 करोड़ घरों को कवर किए जाने की उम्मीद है, जिससे यह सबसे बड़े डेटा-इकट्ठा करने वाले कामों में से एक बन जाएगा।

फील्ड में गिनती शुरू होने से पहले, लोगों को 17 जुलाई से 31 जुलाई तक 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' के चरण में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस दौरान, घर वाले अपनी जानकारी स्वेच्छा से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जिससे फील्ड वेरिफिकेशन में लगने वाला समय कम होगा और सर्वे की दक्षता बेहतर होगी।

घरों का सूचीकरण जनगणना का पहला चरण है, घरों और रहने की स्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाएगी। एन्यूमरेटर घर में रहने वालों की संख्या, घर की विशेषताओं, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, वाहनों और घर की अन्य संपत्तियों के मालिकाना हक और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी आने वाले वर्षों में योजना बनाने, नीति बनाने और कल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण डेटाबेस के तौर पर काम आएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम