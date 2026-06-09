तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय 10 जून को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे

चेन्नई, 9 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय बुधवार को तीन दिवसीय नई दिल्ली यात्रा पर रवाना होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लेंगे।

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यह यात्रा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा के लगभग दो सप्ताह बाद हो रही है।

विजय ने इससे पहले 27 मई को नई दिल्ली की यात्रा की थी, जो तमिलनाडु में सरकार का कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की उनकी पहली यात्रा थी।

उस यात्रा के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और तमिलनाडु से संबंधित कई मुद्दों को उजागर करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को मंजूरी न देना और तमिलनाडु के मछुआरों की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना शामिल था।

मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु के विकास और वित्तीय आवश्यकताओं से संबंधित मामलों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी चर्चा की।

हालांकि, कांग्रेस समर्थित गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बावजूद मुख्यमंत्री विजय ने उस दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की।

नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक 11 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है।

देश भर के मुख्यमंत्री इस उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेने की संभावना रखते हैं, जहां राज्य के विकास, वित्तीय सहायता और सहकारी संघवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विजय बुधवार को सुबह लगभग 8 बजे एक निजी विमान से चेन्नई से रवाना होकर बैठक के लिए नई दिल्ली जाएंगे।

मुख्यमंत्री इस अवसर का उपयोग तमिलनाडु की विकास प्राथमिकताओं को दोहराने और प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अधिक समर्थन मांगने के लिए करेंगे।

राजनीतिक गलियारों में भी इस दौरे पर गहरी नजर है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि विजय नई दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ गठबंधन में कांग्रेस की अहम सहयोगी भूमिका को देखते हुए ये मुलाकातें महत्वपूर्ण होंगी और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा का अवसर प्रदान कर सकती हैं।

--आईएएनएस

एमएस/