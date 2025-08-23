तमिलनाडु: 1 सितंबर से 10 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पर निकलेंगे पलानीस्वामी, दावा -जुड़ेंगे लाखों लोग

मदुरै, 23 अगस्त (आईएएनएस)। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी अपनी राज्यव्यापी यात्रा के तहत 1 से 4 सितंबर तक मदुरै जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। यह जानकारी तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के उपनेता आर.बी. उदयकुमार ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

उदयकुमार ने बताया कि पलानीस्वामी अब तक 110 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा कर चुके हैं, और हर जगह जनता ने उन्हें बेटे जैसा प्यार दिया है। उन्होंने दावा किया कि मदुरै में हर निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख लोगों की भागीदारी की योजना है। इसके लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रैली में शामिल हो सकें। इस अभियान को 'मक्कलई कप्पोम, तमिलगाथाई मीतपोम' (चलो अपने लोगों की रक्षा करते हैं, तमिलनाडु से मुलाकात करते हैं) नाम दिया गया है।

इस यात्रा की अनुमति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर.बी. उदयकुमार और पूर्व मंत्री सेलूर के. राजू ने मदुरै जिला पुलिस अधीक्षक को एक याचिका सौंपी है।

उदयकुमार ने कहा कि यह दौरा मदुरै के लिए "हीरे के मुकुट पर मुहर" की तरह साबित होगा। उन्होंने पलानीस्वामी द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गई कई परियोजनाओं को गिनाया, जैसे 1,292 करोड़ की पेयजल योजना, जिससे शहर को 40 वर्षों तक पानी की समस्या नहीं होगी, 1,000 करोड़ की स्मार्ट सिटी योजना, 30 करोड़ का नया जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, 1,000 करोड़ का एलिवेटेड फ्लाईओवर और मदुरै-राजापलायम के बीच चार लेन सड़क निर्माण।

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा डीएमके सरकार और मदुरै नगर निगम भ्रष्टाचार के आगे झुक चुक गया है। उदयकुमार ने याद दिलाया कि 2011 में मुख्यमंत्री जयललिता ने मदुरै के लिए 250 करोड़ का विशेष पैकेज दिया था, जिससे शहर को 'सिंगापुर' जैसा बनाया जा सकता था।

डीएमके द्वारा उदयनिधि स्टालिन को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए जाने पर उदयकुमार ने कड़ा विरोध जताया और इसे "लोकतंत्र में अहंकार भरा बयान" बताया। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे "परिवारवादी शासन" को पसंद नहीं करेगी और इसका जवाब 2026 में देगी। उदयकुमार ने दावा किया, "2026 में मुख्यमंत्री पद पर एडप्पादी पलानीस्वामी ही हस्ताक्षर करेंगे।" उन्होंने कहा कि जनता के सामने डीएमके सरकार की विफलताओं का पर्दाफाश करेंगे।

इस कार्यक्रम में कई एआईएडीएमके नेता मौजूद थे, जिनमें मेलूर विधायक पेरियापुलन, पूर्व विधायक महेंद्रन, डॉ. सरवनन, अन्नादुरई, एस.एस. सरवनन, मणिकम और अन्य नेता शामिल थे।

