तेलंगाना सरकार हैदराबाद को बनाएगी फिल्म निर्माण का बड़ा केंद्र: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, 19 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार हैदराबाद को जल्द ही देश में फिल्म निर्माण के लिए एक बेहतरीन हब के रूप में विकसित करेगी।

मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है।

यह बात उन्होंने तब कही जब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सोमवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके निवास पर मिले।

इस दौरान फिल्म निर्माताओं ने मुख्यमंत्री के सामने फिल्म निर्माण में आ रही चुनौतियों को रखा।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं का सम्मान किया, जिनमें भगवंत केसरी के निर्देशक अनिल रविपुडी, हनु-मान के निर्देशक प्रशांत वर्मा, हनु-मान की विजुअल इफेक्ट्स टीम के सदस्य वेंकट और श्रीनिवास, फाइट मास्टर्स नंदू और पृथ्वी, बेबी के निर्देशक साई राजेश और गायक रोहित शामिल थे।

इसके अलावा हनु-मान के निर्माता चैतन्य रेड्डी और निरंजन रेड्डी, बेबी के निर्माता एसकेएन, भगवंत केसरी के निर्माता गरपाटी साहू और अन्य लोग भी उपस्थित थे।

टॉलीवुड ने 1 अगस्त को घोषित हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कई अवॉर्ड जीते हैं।

राज्य सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि वह हैदराबाद को भारतीय सिनेमा उद्योग की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है।

जून में, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, जो फिल्म उद्योग के विकास पर बनी मंत्री स्तरीय उप-समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूचना विभाग के आयुक्त और फिल्म विकास निगम के अधिकारियों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्देश दिया ताकि हैदराबाद को भारतीय सिनेमा की राजधानी बनाया जा सके।

उपमुख्यमंत्री भट्टी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हैदराबाद को एक ऐसा फिल्म सिटी बनाना है जो भारत और विदेशों से सिनेमा से जुड़े पेशेवरों को आकर्षित कर सके।

उन्होंने बताया कि फिलहाल तेलंगाना में फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए पुलिस, अग्निशमन और नगर निकाय जैसे विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती है, जो एक बड़ी बाधा है।

इस समस्या को हल करने के लिए उप-समिति ने निर्णय लिया है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके तहत फिल्म विकास निगम के अंतर्गत एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो सभी आवश्यक विभागों से अनुमति जल्द दिलाएगा।

