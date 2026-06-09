तेलंगाना के सीएम ने अमेरिका में अपने तीन दोस्तों को बचाते हुए जान गंवाने वाले युवक को श्रद्धांजलि दी

हैदराबाद, 9 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कोडुरु अनुरूप रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में तीन दोस्तों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई थी।

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उन्होंने इस बेहद दुखद घटना को हृदयविदारक बताया।

तेलंगाना सरकार और जनता की ओर से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुरूप के माता-पिता, उनके भाई आश्रित रेड्डी और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अनुरूप की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने उन्हें भेजे गए प्रशंसा पत्र में कहा कि सरकार इस गहरे दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी रहेगी।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के लुइसियाना राज्य के टोरो बायू पार्क में 29 मई को हुई अनूरूप की दुखद मृत्यु की खबर से सभी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि महज 23 वर्ष की आयु में उज्ज्वल भविष्य और एक शानदार करियर की उम्मीदों से परे अनुरूप ने अनुकरणीय साहस, निस्वार्थता और वीरता का परिचय दिया, जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

उसने पत्र में लिखा, "जब अनुरूप को एक ऐसी गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके तीन मित्र डूबने के कगार पर थे, तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया। अपनी जान की परवाह किए बिना, वह पानी में कूद गया और अपने मित्रों को सफलतापूर्वक बचा लिया। उसके इस वीरतापूर्ण कार्य ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नियति के क्रूर प्रवाह ने उसे हमसे छीन लिया।"

सीएम ने कहा कि अनुरूप के सर्वोच्च बलिदान ने मानवीय करुणा और वीरता के उच्चतम मूल्यों को मूर्त रूप दिया है। उन्होंने अपने गृह राज्य तेलंगाना पर गौरव की अमिट छाप छोड़ी है।

उन्होंने कहा कि उस अवसर पर अनुरूप द्वारा प्रदर्शित मानवीय मूल्य, करुणा और साहस सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कुछ विधायकों के साथ छात्र के घर जाकर अनरूप के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी।

हैदराबाद के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुरमेट के रहने वाले अनूप ने हाल ही में उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय (यूएनटी) से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की थी।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी