तेलंगाना: हैदराबाद में आंधी और भारी बारिश से टूटे बिजली के तार, करंट लगने से दो की मौत

हैदराबाद, 9 जून (आईएएनएस)। दक्षिण-पश्चिम मानसून की पहली भारी बारिश ने मंगलवार शाम को हैदराबाद में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। इस दौरान सड़कों पर टूटकर गिरे बिजली के तारों के संपर्क में आने से दो लोगों की मौत हो गई।

Read More

जफर (25) और अबू (16) नाम के इन युवकों की मौत भारी बारिश के दौरान पुराने शहर में बिजली के झटके से हुई।

यह घटना बंदलागुडा इलाके में हुई, जब वे एक ऑटो-रिक्शा से उतरे और सड़क पर जमा पानी के नीचे मौजूद बिजली के तारों के संपर्क में आ गए।

तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण बिजली का तार टूट गया था।

हैदराबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और आंधी-तूफान के कारण कई जगहों पर यातायात जाम हो गया।

मध्य हैदराबाद, सिकंदराबाद, माधापुर और गचीबौली के आईटी कॉरिडोर और उपनगरों की कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात जाम हो गया।

आपदा प्रतिक्रिया बल (डीआरएफ), यातायात पुलिस कर्मी, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए) के कर्मचारी जलभराव को हटाते हुए देखे गए।

भारी बारिश के कारण शहर के सबसे लंबे फ्लाईओवरों में से एक, नयनी नरसिम्हा रेड्डी स्टील ब्रिज पर भी भारी जलभराव हो गया था।

पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे और स्थिति पर नजर रखते हुए यातायात को नियंत्रित कर रहे थे ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित हो सके।

यातायात पुलिस ने यात्रियों को सावधानी से वाहन चलाने, अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, अचानक ब्रेक न लगाने और यातायात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी।

टोली चौकी क्षेत्र को आईटी कॉरिडोर से जोड़ने वाले शेखपेट पुल के रैंप पर भी जलभराव की सूचना मिली।

पुलिस और हाइड्रा की टीमें मौके पर मौजूद थीं और पानी निकालने और यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही थीं।

शहर के मध्य भाग में हिमायतनगर, सचिवालय और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई।

सचिवालय के पास बीआरके भवन, सिकंदराबाद में कर्बला मैदान, आईटी कॉरिडोर में रेडिसन जंक्शन, पीवीएनआर एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 265 के पास और कुकाटपल्ली में पीएनआर बिल्डिंग सहित कई स्थानों पर जलभराव की सूचना मिली।

माधापुर, गाचीबौली, मियापुर, रायदुर्गम और आईटी हब के आसपास के अन्य स्थानों पर भारी यातायात जाम देखा गया।

पुराने शहर के चटबाजार इलाके में एक पुराना मेहराब गिर गया। कोई हताहत नहीं हुआ।

तेज हवाओं के कारण शहर के 80 स्थानों पर पेड़ गिरने की सूचना मिली है। नगर निगम के कर्मचारी गिरे हुए पेड़ों को हटाने में जुटे हुए हैं।

कई क्षेत्रों में दो घंटे से भी कम समय में भारी बारिश हुई। बंसीलालपेट में सबसे अधिक 8.7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। विठ्ठलवाड़ी और हिमायतनगर में 7.8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि विद्यानगर में 7.3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।

--आईएएनएस

एमएस/