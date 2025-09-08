टीएमसी नेता की धमकी पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा का पलटवार, बोले- 'यह कायरता है'

रायपुर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल टीएमसी विधायक अब्दुर रहीम बख्शी की ओर से भाजपा नेता को धमकी देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रवासी मजदूरों को घुसपैठ कहने की कोई बात नहीं होती है। पश्चिम बंगाल का अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में रह रहा है तो वह विषय नहीं है। हम भी इस समस्या से छत्तीसगढ़ में जूझ रहे हैं। स्पष्ट है बांग्लादेश से जो आएगा, उसको हटाया ही जाएगा।"

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भाजपा के नेता कह रहे हैं तो उनके मन में राष्ट्रवाद है, वह चाहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज न हो, वह चाहते हैं कि समाज सुदृढ़ हो। जिन्होंने भी उन्हें धमकी दी है, यह कायरता है। अपनी सरकार बनाकर जो वहां हिंसा कर रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दिन वह उनके लिए ही काल का ग्रास बनेगा।''

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर शर्मा ने कहा, "राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यात्रा निकालने वाले हैं। मैं पूछता हूं कि 'वोट चोरी' का अर्थ बता दें राहुल गांधी।"

विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मतदाता सूची में नाम नहीं है और बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी थी। वहां गहन पुनरीक्षण हो रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों में वह कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब बता दें। पहले यह बताएं कि 'वोट चोरी' का क्या अर्थ है। जनता को बताओ तो किए आंदोलन किस बात का है। जनता को जानकारी होनी चाहिए कि आंदोलन किस बात का करना है, जनता को पहले जानकारी देनी चाहिए। जनता को गुमराह करना बंद करें। पहले जनता को सच्चाई पता चलनी चाहिए।

उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को होने वाले चुनाव पर कहा, "संसद में उपराष्ट्रपति पद को लेकर वोटिंग होनी है, हमारे एनडीए के प्रत्याशी जीत कर आएंगे।"

--आईएएनएस

सार्थक/एबीएम