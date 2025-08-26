भारत समाचार

शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 31 अगस्त को होने वाली 'फतेह' रैली स्थगित की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 26, 2025, 11:10 AM
शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 31 अगस्त को होने वाली 'फतेह' रैली स्थगित की

चंडीगढ़, 26 अगस्त (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ 31 अगस्त को होने वाली 'फतेह' रैली को स्थगित कर दिया है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से परामर्श के बाद 31 अगस्त को मोगा में होने वाली 'फतेह' रैली स्थगित करने का निर्णय लिया है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।"

अकाली नेता ने कहा, "सुखबीर सिंह बादल ने अपने सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य के तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता की मदद करने को कहा है। सभी नेताओं से अपील की गई है कि जहां लोगों को मदद की जरूरत है, वे वहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों की सेवा करें।"

दलजीत सिंह चीमा ने यह भी जानकारी दी कि 28 अगस्त को सुबह 11 बजे श्री अकाल तख्त साहिब में होने वाला अरदास दिवस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' पर पंजाब सरकार की ओर से फैसला वापस लेने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने रैली की घोषणा की थी। 22 अगस्त को अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाते हुए कहा, "दिल्ली से कुछ लोग (आम आदमी पार्टी के नेता) पंजाब के किसानों की जमीन लूटने आए थे, लेकिन वे पंजाब के लोगों की शक्ति के सामने नहीं टिक पाए। मैं पंजाब की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' का जमकर विरोध किया और दिल्ली के लोगों को वापस जाना पड़ा। इसी को लेकर अकाली दल मोगा में 'फतेह रैली' करेगा।"

आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि जितने दिन यह लोग पंजाब में राज करेंगे, उतने ही यह राज्य को बर्बाद करेंगे।

--आईएएनएस

डीसीएच/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...