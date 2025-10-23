शहडोल: जर्मनी में मिला फुटबॉल का प्रशिक्षण, मिनी ब्राजील के खिलाड़ी भरेंगे नयी उड़ान

शहडोल, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का विचारपुर गांव राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। गांव में फुटबॉल के प्रति अलग ही जुनून है और यहां के युवा फुटबॉल किसी भी अन्य खेल की तुलना में ज्यादा खेलते हैं। यहां के 5 फुटबॉल खिलाड़ियों और एक कोच को खेल के विशेष प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा गया था। प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे खिलाड़ी गांव के अन्य युवाओं को भी फुटबॉल की आधुनिक तकनीक सीखा रहे हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकन पॉडकास्टर के साथ हुई खास बातचीत और मन की बात कार्यक्रम में लगातार मिनी ब्राजील का जिक्र किए जाने से प्रभावित जर्मनी के फुटबॉल कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने विचारपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों को 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया था। जर्मनी गए 5 खिलाड़ी और एक फुटबॉल कोच ने स्पेशल ट्रेनिंग का अपना खास आईएएनएस से साझा किया और इस अवसर के लिए देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया।

कोच लक्ष्मी सईस ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने हमारे गांव का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। प्रधानमंत्री की वजह से ही हमें जर्मनी जाकर फुटबॉल खेलने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिला। जर्मनी में हमें बेहतर प्रशिक्षक मिले जिन्होंने फुटबॉल के अहम और तकनीकी पक्ष के बारे में बताया। मैंने जो भी सिखा है, वो मिनी ब्राजील विचारपुर, शहडोल के युवा फुटबॉलरों को सिखाऊंगी ताकि भविष्य में वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मैं चाहता हूं कि भविष्य में विचारपुर के बच्चे भारत का प्रतिनिधित्व करें।"

सुहानी कोल ने कहा, "मुझे जर्मनी जाकर फुटबॉल की बारीकियों को सीखने का मौका मिला। इससे मैं बहुत खुश हूं। वहां हमें अभ्यास के दौरान निजी स्तर पर कोच उपलब्ध कराए गए थे। मैं चाहती हूं कि विचारपुर में भी ऐसे कोच उपलब्ध कराए जाएं। मैं गोलकीपर हूं, तो मुझे अलग कोच की जरूरत पड़ती है। मुझे निजी कोच उपलब्ध कराया जाए ताकि मैं बेहतर कर सकूं।"

प्रीतम कुमार ने कहा, "जर्मनी जाकर हमें फुटबॉल की नई तकनीक सीखने को मिली। हमें उन तकनीकों का कड़ा अभ्यास करना है और साथी खिलाड़ियों को भी बताना है। वहां के प्रशिक्षकों ने हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित किया।"

सानिया कुंडे ने कहा, "जर्मनी जाकर अच्छा लगा। वहां हमें ऐसे नए तरीके सीखने को मिले, जो हम अभी तक शहडोल में नहीं सीख पाए थे। वहां जो कुछ भी हमने सीखा, हमारे भविष्य में काम आएगा। हमें जर्मनी जाने का मौका मिला, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी।"

सांसद हिमाद्री सिंह ने कहा, "शहडोल जिले के विचारपुर के बच्चों को फुटबॉल सीखने के लिए जर्मनी भेजा गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद देती हूं। जर्मनी जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चे निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि भविष्य में विचारपुर से बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे।"

खेल युवा कल्याण विभाग, शहडोल के कॉर्डिनेटर अजय सोंधिया ने कहा, "विचारपुर नक्सल प्रभावित इलाका है। यहां के बच्चे फुटबॉल में मेहनत कर रहे थे और प्रशिक्षण ले रहे थे। 5 बच्चों और एक कोच को जर्मनी जाने का मौका मिला। वहां जाकर सभी ने फुटबॉल से जुड़ी आधुनिक तकनीक सीखी। जर्मनी से आने के बाद यहां के अन्य बच्चे इनसे काफी प्रभावित हैं। जर्मनी से आए बच्चे अपने प्रशिक्षण को अन्य बच्चों के साथ साझा भी कर रहे हैं। भविष्य में ये सभी बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारपुर का नाम ऊंचा करेंगे। यह गांव फुटबॉल के लिए समर्पित गांव है। प्रधानमंत्री ने इसी वजह से इस गांव का जिक्र भी अपने कार्यक्रम मन की बात में किया था।"

--आईएएनएस

पीएके