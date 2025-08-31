भारत समाचार

स्वदेशी का प्रचार भारत को सशक्त बनाने का मूल आधार: प्रफुल्ल पटेल

Aug 31, 2025, 06:39 PM
भंडारा, 31 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बताते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री के विचारों का समर्थन करते हुए कहा, “आत्मनिर्भरता की बात को पूरे देश को अपनाना चाहिए। जब 140 करोड़ भारतीय एक विचार के साथ काम करेंगे, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर और मजबूत होगा।”

प्रफुल्ल पटेल ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी पिछले दस वर्षों से स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं। यह भारत को सशक्त बनाने का मूल आधार है।”

उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वदेशी मिसाइलों और ड्रोन्स ने देश की सुरक्षा को और मजबूत किया है।

प्रफुल्ल पटेल ने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तभी संभव है जब सभी भारतीय एकजुट होकर इस दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया और नागरिकों से अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने की अपील की। स्वच्छता और स्वदेशी दोनों ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का नारा बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही इस बात पर जोर दिया है कि हमें भारत को मजबूत बनाना है और इसके लिए स्वदेशी को अपनाना ही होगा।

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ में स्वच्छता पर भी जोर दिया और स्वच्छ भारत अभियान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वच्छता का संदेश देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे स्थानीय उत्पादों को अपनाएं और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, ताकि भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सके।

