स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नागरिकों के लिए खुलेगी दिल्ली विधानसभा

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की ऐतिहासिक विधानसभा आगामी 14 और 15 अगस्त को आम जनता के लिए अपने द्वार खोलेगी, ताकि वो यहां का अनुभव ले सकें। यह कदम आगामी स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को देखते हुए उठाया गया है।

विधानसभा परिसर, जो शाम को रोशनी से जगमगाएगा, दोनों दिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा और इसके लिए पहले से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

इस समारोह में इतिहास, संस्कृति और जनभागीदारी का संगम होगा। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि सीमा सुरक्षा बल बैंड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देशभक्तिपूर्ण संगीत प्रस्तुत करेंगे।

साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत की कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधानसभा सदस्य और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

विधानसभा में नागरिकों का स्वागत करते हुए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस न केवल भारत की आजादी सुनिश्चित करने वाले बलिदानों को याद करने का अवसर है, बल्कि नागरिकों के लिए उन लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने का भी अवसर है, जो गणतंत्र को कायम रखते हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा के द्वार जनता के लिए खोलना इस सिद्धांत को दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं अंततः उन्हीं नागरिकों की होती हैं जिनकी वे सेवा करती हैं।

आगंतुकों को परिसर के भीतर स्थित ऐतिहासिक विधानसभा भवन और महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, साथ ही वे दिल्ली के विधायी और लोकतांत्रिक इतिहास में इस संस्था के स्थान के बारे में भी जान सकेंगे।

इस पहल का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को उन परंपराओं, संस्थानों और मूल्यों के करीब लाना है जिन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को आकार दिया है।

बीएसएफ, सीआरपीएफ बैंड और साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तुतियां समारोहों में एक सांस्कृतिक आयाम जोड़ेंगी, जिसमें देशभक्ति संगीत को भारत की विविध कलात्मक विरासत को दर्शाने वाली प्रस्तुतियों के साथ जोड़ा जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना और भारत की पहचान का अभिन्न अंग बनी हुई सांस्कृतिक विविधता दोनों का जश्न मनाना है।

बयान में कहा गया है कि विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों को आधार कार्ड जैसे वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।

गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली विधानसभा स्वतंत्रता के उत्सव को एक लोकतांत्रिक संस्था के साथ प्रत्यक्ष जन सहभागिता का अवसर बनाना चाहती है।

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विधानसभा में नागरिकों का स्वागत करके इस पहल का उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक विरासत और गणतंत्र के संवैधानिक मूल्यों और संस्थानों को संरक्षित करने की साझा जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता को मजबूत करना है।

--आईएएनएस

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