स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली आजादी, उन्हें याद करना हमारी जिम्मेदारी: जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लाखों-करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नम भाव से याद किया।

जेपी नड्डा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तपस्या और संघर्ष के कारण हमें आजादी मिली, और उन्हें याद करना हमारी जिम्मेदारी है।

देश के नाम लालकिले से पीएम मोदी के संदेश पर जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए 140 करोड़ देशवासियों को प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया। मोदी ने 'विकसित भारत' के विजन पर जोर दिया, जो स्वतंत्र भारत से आगे बढ़कर 2047 तक एक मजबूत और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है।

नड्डा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि हमारी निर्भरता को खत्म करना होगा। इसके लिए विचार और कार्य दोनों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना आवश्यक है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके।

जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वदेशी विचारधारा को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि स्वदेशी के प्रति आग्रह मजबूत हो। साथ ही, उन्होंने पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर कानूनों के सरलीकरण की आवश्यकता बताई, जो आम लोगों के लिए कठिन हैं।

नड्डा ने कहा कि भारत को समृद्ध और विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि देशवासी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

इससे पहले जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज इस शुभ दिवस पर मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को कोटि-कोटि नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत नई ऊर्जा, नए विश्वास व गौरव के साथ उन्नति के पथ पर तेज गति से अग्रसर है। इस अवसर पर आइए, हम सभी 'आत्मनिर्भर व विकसित भारत' निर्माण हेतु संकल्पित हों।"

--आईएएनएस

डीकेएम/केआर