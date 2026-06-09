'स्थायी शांति' केवल 'न्याय' के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है: एनसी सांसद रुहुल्लाह मेहदी

श्रीनगर, 9 जून (आईएएनएस)। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के लोकसभा सदस्य आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने मंगलवार को कहा कि वे जंतर-मंतर पर पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 की बहाली ही इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा होना चाहिए।

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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में पत्रकारों से बात करते हुए आगा रुहुल्लाह ने कहा कि वे निश्चित रूप से प्रदर्शन में भाग लेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष को एक दिन के राजनीतिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

उन्होंने एक सतत और संगठित आंदोलन का आह्वान किया और तर्क दिया कि मांग केवल राज्य का दर्जा देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें 2019 से पहले मौजूद संवैधानिक सुरक्षाओं की बहाली भी शामिल होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होगा और उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा सहित व्यापक चिंताओं को प्रतिबिंबित करने वाले एक निरंतर राजनीतिक अभियान की आवश्यकता पर बल दिया।

सांसद ने 2019 के बाद की अवधि में युवा पीढ़ी के सामने आने वाली समस्याओं को भी उठाया और कहा कि स्थायी शांति के लिए न्याय आवश्यक है।

भूमि अधिकारों, नौकरियों और आरक्षण नीतियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को उनके उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है। पुलवामा सहित ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि और आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रतिबंध कथित व्यवस्थागत अन्याय की ओर इशारा करते हैं।

रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धताएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और उन्होंने आगे कहा कि बेहतर शासन व्यवस्था से तनाव कम हो सकता है, लेकिन अनसुलझे मुद्दे जनता की असंतुष्टि को बढ़ावा देते रहते हैं।

अपने रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 'स्थायी शांति' केवल 'न्याय' के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि प्रतीकात्मक उपायों से।

आगा रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कांग्रेस (एनसी) पर आरोप लगाया है कि उसने 2024 के चुनाव घोषणापत्र में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, जिसके आधार पर पार्टी सत्ता में आई थी। इसी आरोप के चलते आगा रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी नेतृत्व से दूरी बना ली है।

एनसी नेतृत्व आगा रुहुल्लाह मेहदी को अपनी बैठकों में आमंत्रित नहीं कर रहा है, और सांसद भी पार्टी के मामलों से दूरी बनाए हुए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/