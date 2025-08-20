संसद में हंगामा : कीर्ति आजाद का आरोप- भाजपा सांसदों ने टीएमसी महिला सांसदों को दिया धक्का

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने भाजपा सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे टीएमसी सांसदों के साथ भाजपा सांसदों ने बदसलूकी की, महिला सांसदों को धक्का दिया गया, और यह सब कुछ सदन के वेल के अंदर हुआ।

कीर्ति आजाद ने कहा, "हम वेल के अंदर शांति से नारेबाजी कर रहे थे। तभी भाजपा के लोग अचानक सीट से उठकर हमारे पास आ गए। उनके साथ किरेन रिजिजू और रवनीत बिट्टू भी थे। हमारे सांसद अबू ताहिर खान खड़े थे, उनको धक्का देकर साइड किया गया और फिर महिला सांसदों को जोर से धक्का दिया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवहार पर।"

उन्होंने बताया कि जब ये सब हो रहा था, तब हमारे सांसद युसूफ पठान बीच में आए और स्थिति को संभालने की कोशिश की। सामने निशिकांत दुबे भी मुझे दिखे, लेकिन वह रोकने आए थे या मारने, इसका अंदाजा मुझे नहीं हो पाया। लेकिन, जिस तरह का व्यवहार भाजपा सांसदों ने किया, खासकर महिलाओं के साथ, वह बेहद अभद्र है।

कीर्ति आजाद ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "भाजपा से ऐसे व्यवहार की उम्मीद हर बार रहती है। यह वही पार्टी है, जो सत्ता में होते हुए भी खुद को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी साबित करती है। देश की भलाई के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, हमेशा तानाशाही की मिसाल कायम की है।"

उन्होंने कहा, “भाजपा अब डूबती नाव है और तिनके का सहारा ढूंढ़ रही है, लेकिन सहारा भी नहीं मिल रहा।"

टीएमसी सांसद मिताली बाग ने कहा, "आज के दिन भाजपा सरकार के लिए धिक्कार है। ऐसा लगता है कि टीएमसी सांसद अब इनके लिए निशाना बन चुके हैं।"

उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सांसद रवनीत बिट्टू ने जोर से धक्‍का दिया, जिससे उनके हाथ में चोट आ गई।"

