सुरुचि संघ क्लब पहुंची पुलिस, छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार स्वरूप बिस्वास की मौजूदगी में तलाशी अभियान तेज

कोलकाता, 9 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को दक्षिण कोलकाता के सुरुचि संघ क्लब में तलाशी अभियान चलाया, जो पूर्व राज्य मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास की छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तारी के बाद से विवादों में है।

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जांचकर्ता गिरफ्तार स्वरूप को मंगलवार दोपहर क्लब में ले गए। इससे पहले, केंद्रीय बलों ने न्यू अलीपुर में सुरुचि संघ परिसर और आसपास के इलाकों को घेराबंदी कर तलाशी ली थी।

पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास फिलहाल फरार हैं, जबकि उनके भाई स्वरूप को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। बंगाली फिल्म उद्योग में भी उनके खिलाफ कई आरोप सामने आए हैं।

दक्षिण कोलकाता का सुरुचि संघ दुर्गा पूजा और मशहूर हस्तियों की उपस्थिति वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। आरोप है कि यह क्लब बिस्वास बंधुओं द्वारा रची गई कई अवैध गतिविधियों में भी शामिल है।

राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद, पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। स्वरूप बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर स्थानीय निवासियों ने अरूप और स्वरूप के क्लब, सुरुचि संघ में तोड़फोड़ की थी।

पिछले शुक्रवार को प्रदर्शनकारी परिसर के बाहर जमा हुए और इमारत में प्रवेश किया था।

स्थानीय लोगों ने क्लब के माध्यम से सरकारी सामानों के गबन का भी आरोप लगाया। क्लब हाउस से सटे एक कमरे से सरकार द्वारा आपूर्ति की गई 'प्राणधारा' जल की बड़ी संख्या में बोतलें और कई साड़ियां बरामद की गईं, जिससे बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों को बल मिला।

यह भी आरोप लगाया गया है कि क्लब की एक अलग इमारत का निर्माण एलआईसी की जमीन पर अतिक्रमण करके किया गया था, जिससे इलाके में जनता में आक्रोश फैल गया।

सोमवार को पुलिस ने अरूप बिस्वास के न्यू अलीपुर स्थित फ्लैट से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए। डिजिटल लॉक खोलने के बाद जांचकर्ताओं ने 14 मोबाइल फोन, दो आईपैड और बंगाली फिल्म उद्योग से जुड़े एक संगठन से संबंधित कई दस्तावेज जब्त किए। पुलिस ने कहा कि इन उपकरणों में महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम