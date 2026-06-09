सपा का लोकसभा स्पीकर पर आरोप, उदयवीर सिंह बोले- 'भाजपा के निर्देश पर काम करते हैं'

लखनऊ, 9 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने की खबरें हैं। इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता उदयवीर सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं और उनमें निष्पक्षता की कमी है।

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आईएएनएस से ​​बात करते हुए उदयवीर सिंह ने कहा कि वह भाजपा के स्पीकर हैं। स्पीकर को निष्पक्षता में कोई भरोसा नहीं है। सब जानते हैं कि वह मिले संकेतों के आधार पर काम करते हैं। इन्होंने संवैधानिक नियमों का भी पालन नहीं किया है। मेरा मानना ​​है कि इतिहास उन्हें सबसे खराब स्पीकरों में गिनेगा। इसीलिए कोई उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करता। वे भाजपा के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब तृणमूल की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि लोकसभा के लगभग 20 सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है और लोकसभा स्पीकर को अपनी स्थिति बता दी है। इस कदम को पार्टी की संसदीय इकाई में संभावित फूट के तौर पर देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल के अंदरूनी कलह के बाद काकोली घोष का दावा सामने आया है। इससे पहले, टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने कथित तौर पर वरिष्ठ नेता सोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के पार्टी आलाकमान के फैसले को नहीं माना और इसके बजाय विधायक ऋतब्रत बनर्जी को इस पद के लिए चुना गया।

विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल में जो राजनीतिक उथल-पुथल मची है, वह सोमवार को पार्टी के संसदीय खेमे तक भी पहुंचती दिखी। बागी सांसदों के एक समूह ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही, जबकि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक में शामिल हो रही थीं।

तृणमूल कांग्रेस के पास अभी लोकसभा में 28 सांसद हैं। बशीरहाट के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के बाद एक सीट खाली है। टीएमसी के स्थापना के बाद संसदीय शाखा में पहली बार बड़ी फूट दिखाई दे रही है।

--आईएएनएस

एसडी/एबीएम