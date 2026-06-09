सोमवती अमावस्या पर जम्मू-हरिद्वार के बीच चलेगी विशेष ट्रेन, जितेंद्र सिंह ने जताया रेल मंत्री का आभार

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ, हीरानगर और जम्मू क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि सोमवती अमावस्या के अवसर पर जम्मू और हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलाने की मांग को रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

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जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि जम्मू और हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन चलाने की लंबे समय से की जा रही मांग को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान क्षेत्र की लगभग हर महत्वपूर्ण मांग को पूरा किया गया है।

अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि कठुआ, हीरानगर और जम्मू के लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकेंगे।

इससे पहले जितेंद्र सिंह ने 3 जून 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखकर विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने पत्र की प्रति भी सार्वजनिक की। पत्र में उन्होंने बताया था कि जम्मू-कश्मीर में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े राज्य कार्यकारी सदस्य प्रेम नाथ डोगरा ने इस संबंध में अनुरोध भेजा था।

पत्र में कहा गया था कि 14 जून को जम्मू से हरिद्वार और 15 जून को हरिद्वार से जम्मू के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए, ताकि सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार जाने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने रेल मंत्री से इस मांग पर सकारात्मक विचार करने का आग्रह किया था।

सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। ऐसे अवसरों पर अतिरिक्त रेल सेवाएं यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी