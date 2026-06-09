सीएम विजय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘सिंगप्पेन टास्क फोर्स’ की शुरुआत की

चेन्नई, 9 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष पुलिस इकाई ‘सिंगप्पेन टास्क फोर्स’ का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का दुरुपयोग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों की मुख्य वजह है।

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एग्मोर स्थित राजारथिनम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों में बड़ी भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले लगभग सभी अपराधों के पीछे ड्रग्स का दुरुपयोग एक प्रमुख कारण है। वर्षों तक इस समस्या की अनदेखी की गई, जिसके कारण यह गहराई तक फैल गई। यदि हमें सुरक्षित समाज बनाना है तो सबसे पहले इस जड़ को समाप्त करना होगा।”

उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस त्वरित जांच, समय पर चार्जशीट दाखिल करने और दोषियों के खिलाफ प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून लागू करते समय निष्पक्षता बरती जाए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया न जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘सिंगप्पेन टास्क फोर्स’ के गठन और संचालन के लिए राज्य सरकार ने 354 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराधों को पहले ही रोकना है।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 मई को विजय द्वारा किए गए प्रमुख वादों में इस विशेष टास्क फोर्स का गठन शामिल था। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित विशेष इकाई के गठन संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

सरकार ने इस टास्क फोर्स की कमान आईजी के. भवानीश्वरी को सौंपी है। यूनिट के लिए विशेष वर्दी और अलग प्रतीक चिह्न भी तैयार किया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक (एसपी), उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी), निरीक्षक और सहायक निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दूसरे चरण में इस टास्क फोर्स में 2,500 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे, जिससे राज्यभर में इसकी मौजूदगी और प्रभावशीलता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि ‘सिंगप्पेन टास्क फोर्स’ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को होने से पहले रोकना और तमिलनाडु में महिलाओं एवं बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी