सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंत्रियों को बारिश से प्रभावित जिलों में तत्काल प्रभाव से पहुंचने के दिए निर्देश

Oct 27, 2025, 04:48 PM

Oct 27, 2025, 04:48 PM
सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंत्रियों को बारिश से प्रभावित जिलों में तत्काल प्रभाव से पहुंचने के दिए निर्देश

गांधीनगर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्य में बेमौसम बारिश और मौसम में आए बदलाव से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में राज्य के जिला कलेक्टरों और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के साथ लगातार संपर्क में रहते हुए जिलों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे इस बेमौसम बारिश से अत्यधिक प्रभावित जिलों में तत्काल प्रभाव से पहुंचें और परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन का मार्गदर्शन करें।

मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी भावनगर, आदिजाति विकास मंत्री नरेशभाई पटेल तापी, वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा जूनागढ़ और गिर सोमनाथ तथा राज्य मंत्री कौशिकभाई वेकरिया अमरेली जल्द से जल्द पहुंचेंगे।

इतना ही नहीं, ये मंत्री संबंधित जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर परिस्थिति का ब्यौरा हासिल करेंगे तथा प्रभावित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को दिन में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों के साथ संपर्क कर उनके जिलों में बारिश की स्थिति और मौसम में आए बदलाव को लेकर विस्तृत जानकारी हासिल की। साथ ही, उन्होंने स्टेट इमरजेंसी सेंटर को भी जिलों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक मदद या सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

