भारत समाचार

रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का तोहफा : महिलाओं और बच्चों के लिए फ्री बस सेवा शुरू, 168 बसें तैनात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 12:15 PM
रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का तोहफा : महिलाओं और बच्चों के लिए फ्री बस सेवा शुरू, 168 बसें तैनात

चंडीगढ़, 8 अगस्त (आईएएनएस)। रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को खास तोहफा दिया है। आज से हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा शुरू हो गई है, जो 9 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेगी। यह सेवा हरियाणा के साथ दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ तक लागू है। सुबह से ही बस स्टैंड्स पर महिलाओं की भीड़ दिखी, जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उत्साहित नजर आईं। करनाल रोडवेज के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि 168 बसें, जिसमें एसी बसों को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं, इस सेवा के लिए तैनात की गई हैं।

उन्होंने बताया कि सुबह 12 बजे से शुरू हुई यह योजना भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चे भी इसमें मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। करनाल रोडवेज में अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किया गया है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।

कुलदीप सिंह ने कहा, "हमने स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और चेकिंग स्टाफ को काउंटर पर लगाया गया है। साफ-सफाई और व्यवस्था के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।"

उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे आराम से यात्रा करें और किसी भी समस्या के लिए स्टाफ से संपर्क करें।

रक्षाबंधन के इस मौके पर महिलाओं के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। एक महिला यात्री ने कहा, "सरकार की फ्री बस सेवा से हमें अपने भाई के पास तक आसानी से पहुंचने में मदद मिली। 15 साल तक का बच्चा साथ ले जा सकते हैं, जो बहुत राहत भरा है। यह पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, जिसका साल भर इंतजार रहता है।"

दूसरी महिला ने बताया कि वे अपने गृह नगर जा रही हैं और इस सुविधा से उन्हें आर्थिक बोझ से छुटकारा मिला है।

वहीं, कुलदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फ्री सेवा आज दोपहर 12 बजे से 9 अगस्त रात 12 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा, "दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली रोडवेज बसें भी इस योजना में शामिल हैं। जहां ज्यादा भीड़ होगी, वहां अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि एसी बसें इस सेवा में शामिल नहीं हैं, लेकिन साधारण बसों में सभी को सुविधा मिलेगी। स्टाफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों की हर संभव मदद करें।

--आईएएनएस

एसएचके/जीकेटी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...