राकेश बामजई ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की सराहना की

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंटास फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ राकेश बामजई ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट की सराहना करते हुए, इसे वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण की सराहना की।

18 अक्टूबर को शिखर सम्मेलन से इतर आईएएनएस से बात करते हुए, बामजई ने कहा कि यह आयोजन ऐसे समय में विचारकों को एक साथ लाया है, जब दुनिया निरंतर अनिश्चितता और बदलती आर्थिक वास्तविकताओं से जूझ रही है।

उन्होंने कहा कि आज का वैश्विक परिवेश एक 'न्यू नॉर्मल' के रूप में वर्णित है, जहां अस्पष्टता, जटिलता और अस्थिरता सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने पर हावी हैं। अनिश्चितता के इस माहौल के बावजूद, बामजई ने भारत की तैयारी और लचीलेपन पर भरोसा जताया।

उन्होंने कहा, "भारत इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं आने वाले भविष्य को लेकर उत्साहित हूं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय उद्योग वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल तेजी से विकसित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता के प्रयासों पर विचार करते हुए, बामजई ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि निर्णायक नेतृत्व द्वारा समर्थित एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।

उन्होंने कहा, "यह एक शानदार दृष्टिकोण है। वे एक ऐसे नेता हैं जो आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं, दृढ़ विश्वास से भरे नेता हैं, स्पष्टता से भरे नेता हैं।"

बामजई ने आगे जोर दिया कि आने वाला दशक वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक मंच पर भारत के उदय से परिभाषित होगा।

उन्होंने कहा, "हमारा नेतृत्व एक गतिशील, मजबूत और स्पष्ट नेता कर रहे हैं जो वास्तव में देश को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अगला दशक भारत का होगा।"

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति जारी है। ऐसे में बामजई की टिप्पणियों ने बदलती दुनिया में भारत की प्रगति के बारे में बढ़ती आशावाद की भावना को प्रतिध्वनित किया।

