राजस्थान: जयपुर में पटाखा कारखाने में लगी आग में एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत

जयपुर, 9 जून (आईएएनएस)। जयपुर के खो नागोरियान इलाके में एक पटाखा कारखाने में आग लगने से एक बच्चे समेत कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से झुलस गए।

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आयशा नगर तलाई इलाके में आईटीआई कॉलेज के पास स्थित एक कारखाने में सुबह करीब 11 बजे आग लगी। दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया। मृतकों में से एक की पहचान अब्दुल वाहिद के रूप में हुई है, जबकि अन्य तीन पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

घायलों की पहचान नासिर खान (23), समीर खान (30), बिलाल (30) और आदिब (25) के रूप में हुई है। चारों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है।

एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. आरके जैन के अनुसार, समीर और नासिर लगभग 95 प्रतिशत जल गए हैं। बिलाल 75 प्रतिशत और आदिब 65 प्रतिशत जल गए हैं।

जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि आग कारखाने के अंदर रखे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ के कारण लगी प्रतीत होती है। बताया जा रहा है कि शादी समारोहों के लिए रखे गए बड़ी मात्रा में पटाखे आग में जलकर राख हो गए। जांचकर्ताओं को मलबे में 'कोहिनूर' नाम की जली हुई पैकेजिंग मिली। बचाव अभियान के दौरान परिसर के अंदर रखा एक एलपीजी सिलेंडर भी निकाल लिया गया, जिससे एक बड़े हादसे को टाला जा सका।

अधिकारियों का अनुमान है कि आग लगने के समय कारखाने के अंदर आठ से दस लोग मौजूद थे। बचाव कार्य में शामिल स्थानीय निवासी हाशिम अंसारी ने भयावह दृश्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मुझे आग लगने की सूचना मिली और मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। पानी का टैंकर मंगवाया गया और मैं होज पाइप लेकर अंदर गया। मैंने तीन-चार लोगों को बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।

अंसारी ने आगे बताया कि बाकी लोग अभी भी अंदर फंसे हुए थे। आग इतनी भीषण हो गई कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें बचाने की कोशिश में हमारे कपड़ों में आग लग गई और मेरे पैर में जलने के निशान आ गए। इस घटना ने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं। किशनपोल के विधायक अमीन कागजी ने सवाल उठाया कि रिहायशी इलाके में पटाखे और बारूद बनाने वाली फैक्ट्री कैसे चल सकती है।

जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल और डीसीपी (पूर्वी) रणजीत शर्मा घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया और आग लगने के कारण और कारखाने की परिचालन स्थिति की जांच शुरू की।

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मीना ने कहा कि उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों से बात की है और अधिकारियों को त्वरित राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/