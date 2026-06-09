राहुल गांधी और पाकिस्तान की भाषा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता : नितेश राणे

मुंबई, 9 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी के जवाब में नितेश राणे ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा और पाकिस्तान की भाषा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता।

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नितेश राणे ने आईएएनएस से कहा, "मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंट की तरह बोलते हैं। पाकिस्तान से जो स्क्रिप्ट उन्हें मिलती है, वही भाषा वह भारत में आकर बोलते हैं। इसलिए राहुल गांधी और पाकिस्तान की भाषा में कोई फर्क नहीं है।"

वहीं, टीसीएस मामले और निदा खान के बयान पर भी नितेश राणे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निदा खान ने जो कहा है, वह उनके अनुसार सच्चाई है।

नितेश राणे ने कहा कि कुछ लोग भारत और महाराष्ट्र में 'जिहाद' करने की मंशा से आते हैं और यहां सुविधाएं मिलने के बावजूद देश के खिलाफ काम करते हैं।

उन्होंने कहा, "हम उन्हें दूध पिलाते हैं, लेकिन वे हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम उन्हें 'ग्रीन स्नेक' कहते हैं। निदा खान ने जो कहा है, वह जिहादियों की सोच को सामने लाता है। जिन्होंने उनका समर्थन किया और उन्हें छिपाकर रखा, वे भी जिहादियों से अलग नहीं हैं।"

नितेश राणे ने एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी एआईएमआईएम को एक आतंकवादी संगठन बताया था। निदा खान के बयान से यह साबित होता है कि वह जिहाद कर रही हैं। उन्होंने मांग की कि एआईएमआईएम जैसी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी के 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर भी नितेश राणे ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ा है और आज एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि में बड़ा बदलाव आया है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेतृत्व, आत्मविश्वास और दूरदर्शी सोच के जरिए देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम