रांची में छठ महापर्व पर मोहल्लों से लेकर घाटों तक सुरक्षा के इंतजाम, टाइगर और शक्ति कमांडों की तैनाती

रांची, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड की राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर शहर को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तीन शिफ्टों में आठ-आठ घंटे की लगाई गई है ताकि हर वक्त निगरानी बनी रहे। विशेष रूप से डायल–112 को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

एसएसपी ने बताया कि शहर में सड़कों-गलियों से लेकर छठ घाट तक बाइक-स्कूटी से पेट्रोलिंग करने वाले टाइगर जवानों और शक्ति कमांडो की पैनी नजर रहेगी। शहर के हर थाना क्षेत्र में बाइक दस्ते लगातार गश्त करेंगे। इन दस्तों को खास हिदायत दी गई है कि वे भीड़भाड़ वाले बाजारों, घाटों और सुनसान इलाकों पर विशेष नजर रखें।

26 अक्टूबर को खरना, 27 को शाम का अर्घ्य और 28 अक्टूबर को प्रातःकालीन अर्घ्य के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। छेड़खानी या उत्पीड़न की किसी भी घटना पर अंकुश लगाने के लिए महिला शक्ति कमांडो की टीमें तैनात रहेंगी, जबकि टाइगर जवान बंद घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की निगरानी करेंगे। ये जवान गलियों, मंदिरों और छठ घाटों तक गश्त करेंगे।

रांची पुलिस ने छठ पूजा के लिए अपने घरों से बाहर जा रहे लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि घर की एक लाइट जलती हुईं छोड़ें, पड़ोसियों को सूचना दें, कीमती सामान बैंक लॉकर में रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। घाटों, नदी-तालाबों और भीड़ वाले स्थानों पर महिला पुलिस की विशेष टीमें तैनात की जा रही हैं। वहां सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

