पश्चिम बंगाल: तृणमूल कार्यालय पहुंची सीआईडी की टीम, पार्टी के पूर्व सांसद ने अंदर जाने से रोका

कोलकाता, 9 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की एक टीम मंगलवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के निकट स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाने के लिए पहुंची।

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हालांकि, पार्टी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाषिश चक्रवर्ती ने सीआईडी ​​टीम को रोक दिया। उन्होंने सीआईडी ​​अधिकारियों के साथ तीखी बहस शुरू कर दी और उनसे कहा कि चूंकि ममता बनर्जी और उनके भतीजे तथा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी दोनों ही कोलकाता में नहीं हैं, इसलिए वे सीआईडी ​​अधिकारी को परिसर में प्रवेश नहीं करने देंगे।

सीआईडी अधिकारी द्वारा यह बताए जाने के बावजूद कि वे जांचकर्ता हैं और उनकी अनुमति का इंतजार करने के बजाय कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपनी निर्धारित कार्रवाई करने आए हैं, सुभाषिश चक्रवर्ती बहस करते रहे।

बाद में, सीआईडी ​​अधिकारियों ने चक्रवर्ती से यह भी कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाने आए हैं और वे उसे पूरा करेंगे। एक सीआईडी ​​अधिकारी ने चक्रवर्ती से पूछा, "क्या आप हमें अपना कर्तव्य निभाने से रोक रहे हैं?" इस पर टीएमसी नेता ने कहा, "मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। चूंकि मैं स्वेच्छा से इस कार्यालय का कार्यभार संभाल रहा हूं, इसलिए मैंने आपको अपनी स्थिति से अवगत कराया और यह स्पष्ट किया कि मैं आपको अनुमति क्यों नहीं दे सकता?"

रिपोर्ट दर्ज होने के समय मौके पर मौजूद सीआईडी ​​अधिकारी इस मामले में अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कुछ जवान भी मौके पर पहुंच चुके थे।

संयोगवश, अभिषेक बनर्जी को मंगलवार शाम 5 बजे तक दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी ​​कार्यालय में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण पदों से संबंधित एक अहम प्रस्ताव में तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों के मिलान में गड़बड़ी के मामले में पूछताछ के लिए पेश होना था।

इस मामले में सीआईडी ​​द्वारा अभिषेक बनर्जी को जारी किया गया यह लगातार तीसरा नोटिस है।

खबरों के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी इस समय नई दिल्ली में हैं और दोनों ने सोमवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।

--आईएएनएस

एमएस/