पश्चिम बंगाल: भ्रष्टाचार के आरोपों में तृणमूल के एक और पार्षद गिरफ्तार

कोलकाता, 9 जून (आईएएनएस)। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के वार्ड संख्या 63 से तृणमूल कांग्रेस की पार्षद सुष्मिता भट्टाचार्य को मंगलवार को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया।

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उनके पति सलिल चटर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वाटगंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उन्हें जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही, केएमसी में विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार तृणमूल पार्षदों की कुल संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

पुलिस के अनुसार, सुष्मिता और सलिल के खिलाफ 5 जून को उक्त पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि सुष्मिता ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से 30 लाख रुपए की जबरन वसूली की। इसके अलावा, उस व्यक्ति को धमकाने के भी आरोप हैं।

राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद तृणमूल के छोटे-बड़े नेता जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। कुछ पर जबरन वसूली का आरोप है, जबकि अन्य पर सरकारी राहत सामग्री को अपने घरों में जमा करने का आरोप है। तृणमूल नेताओं को पुराने आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पुलिस लगभग सभी आरोपों पर कार्रवाई कर रही है और जांच के तहत राज्य भर में छापेमारी शुरू हो गई है।

पुलिस कोलकाता नगर निगम में तृणमूल के कई पार्षदों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले शनिवार रात को पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में पटुली से बप्पादित्य दासगुप्ता को गिरफ्तार किया।

वह वार्ड संख्या 101 के पार्षद हैं। रविवार को वार्ड संख्या 39 के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जोरासांको पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उनके घर से उठाया। जसीमुद्दीन के खिलाफ बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2012 और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, पुलिस ने कोलकाता में छह और पार्षदों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पार्षदों में वार्ड 114 के पार्षद बिस्वजीत मंडल, वार्ड 123 के सुदीप पोले, वार्ड 36 के सचिन सिंह, वार्ड 106 के अरिजीत दास, और वार्ड 42 के महेश कुमार शर्मा शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/