प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आम जनता के लिए प्रेरणास्रोत : भाजपा सांसद नवीन जिंदल

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आम जनता के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में मुख्य रूप से आम जनता का हित और उनका विकास निहित था। उन्होंने अपने संबोधन के जरिए इस बात को जाहिर किया कि वो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने फिक्रमंद हैं। वो उनके बारे में कितना सोचते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा से ही देश के लोगों के व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कभी-भी किसी के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया।

भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ‘सांसद खेल महोत्सव’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सांसदों को उत्साहित करने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर कराना होगा। इस आयोजन में सांसद बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इससे उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में लोगों की चिंता साफ जाहिर हो रही थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि लोगों का पैसा बैंक खाते में जमा होता है, लेकिन कई बार लोग उसे निकाल नहीं पाते। इससे उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। इस दिशा में हमारी सरकार ने आगे कदम बढ़ाते हुए यह फैसला किया कि लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा मिलने में मदद करेंगे। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा मिलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमारे लिए पूरी तरह से प्रेरणास्रोत रहा है। हम संबोधन को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

वहीं, उन्होंने भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने भी केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों के हितों के बारे में सोचती है। हमारी सरकार व्यक्तिगत विकास पर अत्याधिक जोर देती है। हम यह विश्वास करते हैं कि अगर लोगों के व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया जाएगा, तो समग्र राष्ट्र का विकास स्वत: हो जाएगा। हमारी मौजूदा सरकार इसी अवधारणा के तहत काम कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पश्चिम बंगाल का जिक्र किए जाने पर भाजपा सांसद ने दावा किया कि यह इस बात का प्रतीक है कि बिहार के बाद अब हम बंगाल में भी कमाल दिखाने जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक शुभ संकेत है। हमारी सरकार हर क्षेत्र में सुधार की दिशा में जोर दे रही है।

भाजपा सांसद ने दावा किया कि हमने आज तक ऐसी सरकार ने कभी नहीं देखी है, जो लोगों के बैंक में फंसे पैसों की निकासी के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस