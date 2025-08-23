भारत समाचार

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्‍व में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का हो रहा काम: गजेंद्र सिंह शेखावत

Aug 23, 2025, 12:04 PM
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्‍व में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का हो रहा काम: गजेंद्र सिंह शेखावत

जोधपुर, 23 अगस्‍त (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्‍वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोधपुर और दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की लंबे समय से मांग थी। यह न केवल जोधपुर-दिल्ली बल्कि जोधपुर और जयपुर के बीच बेहतर और तेज कनेक्टिविटी के लिए भी फायदेमंद होगी। प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मेरे अनुरोध और जोधपुर निवासियों की आवाज को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्‍व में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम हो रहा है। इसके साथ ही एयरपोर्ट का भी विकास हो रहा है। इस साल के अंत तक इस सौगात को भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, और एयर कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित दौरे को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पश्चिमी राजस्थान की धरती पर रक्षा मंत्री आ रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। रक्षा मंत्री के आगमन पर हम सभी में नई ऊर्जा और स्पंदन का प्रभाव होगा।

उन्‍होंने कहा कि संविधान संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की जाए। गहनता से चर्चा के साथ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (जेपीसी) को भेजा गया है। इसमें 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। ऐसा तय किया गया है कि अगले संसद सत्र के समय में दूसरे सप्ताह से पहले इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए और सदन के पटल पर रखी जाए ताकि इसे अगले सेशन में ही पारित करवाया जा सके। उन्‍होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्‍य रहा है कि राजनीति, राजनीतिक पार्टी और गवर्नेंस में सुचिता आनी चाहिए। मैं यह मानता हूं कि निश्चित तौर पर इसके चलते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी सुचिता का स्तर और बढ़ेगा।

केंद्रीय मंत्री ने 30 दिन से अधिक की न्यायिक हिरासत के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की स्‍वत: बर्खास्तगी के संविधान संशोधन बिल के विपक्ष के विरोध पर कहा कि जिन लोगों को डर है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, उनको चिंता और भय होना स्वाभाविक है। आज इस परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में यह आवश्‍यक है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में 'दक्षिण बनाम दक्षिण' को लेकर उन्‍होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को क्षेत्रवाद में बांटकर कांग्रेस पार्टी ने देश को कमजोर किया है। मुझे लगता है इसे क्षेत्रवाद के रूप में देखने की बजाय विचार और व्‍यक्तित्‍व को केंद्र में रखकर देखना चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि सीपी राधाकृष्ण जीवन भर विचारधारा के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने राष्ट्र सेवा का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए उम्मीदवार होने के नाते उनकी जीत सुनिश्चित है।

--आईएएनएस

एएसएच/केआर

