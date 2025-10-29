प्रधानमंत्री मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात और दिल्ली के दौरे पर विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत वे गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर की शाम लगभग 5:15 बजे एकता नगर में ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहन देंगे। शाम 6:30 बजे वे 1,140 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचनात्मक और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को सशक्त बनाना, क्षेत्र की सुगम्यता बढ़ाना और इको-टूरिज्म तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री मोदी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें राजपीपला में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, गरुड़ेश्वर में हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट (चरण-1), वामन वृक्ष वाटिका, सतपुड़ा सुरक्षा दीवार, ई-बस चार्जिंग डिपो और 25 इलेक्ट्रिक बसें, नर्मदा घाट विस्तार और स्मार्ट बस स्टॉप (चरण-2) जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

वहीं, प्रधानमंत्री भारत के शाही राज्यों के संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर और वर्षा वन परियोजना जैसी कई नई परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे।

अगले दिन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन होगा, जिसमें वे देशवासियों को एकता की शपथ दिलाएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे।

इस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी सहित विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी। इसमें रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसे भारतीय नस्ल के कुत्तों का मार्चिंग दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता और असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो खास आकर्षण होगा।

इस अवसर पर सुरक्षा बलों के वीरता पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में ‘विविधता में एकता’ थीम पर आधारित दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित होंगी। करीब 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करेगा।

प्रधानमंत्री इसके बाद आरम्भ 7.0 के तहत 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के 660 अधिकारी प्रशिक्षुओं से बातचीत करेंगे। यह संस्करण “शासन की पुनर्कल्पना” विषय पर आधारित है।

गुजरात कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर की दोपहर लगभग 2:45 बजे रोहिणी, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। यह आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का हिस्सा है।

इस सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रतिनिधि महर्षि दयानंद के सुधारवादी विचारों पर चर्चा करेंगे। “सेवा के 150 स्वर्णिम वर्ष” शीर्षक प्रदर्शनी में आर्य समाज के शिक्षा, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक उत्थान में योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करेंगे और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप वैदिक सिद्धांतों और स्वदेशी मूल्यों के प्रसार का आह्वान करेंगे।

--आईएएनएस

एसएके/एएस