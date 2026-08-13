प्रतापगढ़ पुलिस का एक्शन, अतीक के बेटे उमर अहमद के काफिले की दो लग्जरी कार प्रयागराज से जब्त

प्रतापगढ़, 13 अगस्त (आईएएनएस)। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले पर प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हथिगवां पुलिस ने टोल प्लाजा पर दबंगई और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में काफिले में शामिल दो लग्जरी कारों को प्रयागराज से बरामद कर जब्त कर लिया है।

बरामद की गई गाड़ियों के नंबर यूपी 70 जीक्यू 4834 और यूपी 70 जीवी 2915 हैं। पुलिस अब इन गाड़ियों में सवार अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, उमर अहमद अपने भाई अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए लखनऊ से पुलिस कस्टडी में प्रयागराज जा रहा था। सरकारी गाड़ियों के काफिले के पीछे उमर के समर्थकों का एक निजी काफिला भी चल रहा था।

हथिगवां थाना क्षेत्र के अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा पर टोल न देने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि काफिले में शामिल गाड़ियों में बैठे लोगों ने टोल कर्मचारियों से गाली-गलौज की। इसके बाद टोल बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया गया।

टोल प्लाजा के मैनेजर की शिकायत पर हथिगवां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने हत्या का प्रयास, गाली-गलौज और सरकारी काम में बाधा सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला पंजीकृत किया है। इस संबंध में थाना हथिगवां पर मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 दर्ज है।

घटना के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। जांच के दौरान पता चला कि विवाद में शामिल दो लग्जरी कारें प्रयागराज में हैं। हथिगवां पुलिस की टीम ने दोनों वाहनों को ट्रेस कर सीज कर लिया।

इस संबंध में सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा ने बताया, "इस प्रकरण में दो वाहनों को पुलिस ने सीज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी तक इस मामले में कोई पकड़ा नहीं गया है।"

पुलिस का कहना है कि काफिले में शामिल अन्य गाड़ियों और लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा के रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

--आईएएनएस

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