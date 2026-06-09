'प्रोपेगैंडा फैलाकर व्यापारियों को गुमराह न करें', पंजाब भाजपा प्रमुख ने अरविंद केजरीवाल को दी सलाह

चंडीगढ़, 9 जून (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी।

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उन्होंने कहा कि पंजाब का व्यापारी और कारोबारी वर्ग मेहनती, समझदार और जागरूक है, इसलिए वह राजनीतिक प्रचार या भ्रामक बातों से प्रभावित नहीं होगा। ढिल्लों ने कहा कि राज्य के व्यापारी सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं और किसी भी मुद्दे पर अपना फैसला तथ्यों के आधार पर लेते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि कारोबारी समुदाय झूठे प्रचार के बजाय वास्तविक स्थिति को देखकर अपनी राय बनाएगा।

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि असली सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप क्यों लगे हैं? उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के बजाय पार्टी नेतृत्व कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक और धार्मिक रंग देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ढिल्लों ने कहा कि इस तरह की राजनीति न तो सही है और न ही लोकतंत्र के हित में है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होने पर आम आदमी पार्टी सरकार इतनी परेशान क्यों हो जाती है।

उन्होंने कहा, "केंद्रीय जांच एजेंसियां कानून के अनुसार अपना काम कर रही हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे अपने कार्यों के लिए जवाब देना होगा।"

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि राज्य के ईमानदार व्यापारी, कारोबारी और उद्योगपति पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी हमेशा से व्यापारी और कारोबारी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। भाजपा सरकारों ने ईमानदार उद्यमियों को सुरक्षित माहौल, सम्मान और कारोबार बढ़ाने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं।"

ढिल्लों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को राजनीतिक लाभ के लिए व्यापारियों का नाम इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पंजाब के कारोबारी समुदाय के सामने मौजूद गैंगस्टर गतिविधियों, जबरन वसूली और बढ़ती असुरक्षा जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "राज्य के व्यापारी और कारोबारी सुरक्षित माहौल में काम करने के हकदार हैं। उन्हें अपराधियों से सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि राजनीतिक हितों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी